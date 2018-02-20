حاكم الشارقة يبث الروح في الألعاب الجماعية

ولكن مازال في الحياة أمل مع إشراقة فجر كل يوم جديد، مادام بيننا سلطان القلوب، الوالد القائد الذي أخذ الشباب الحيّز الأكبر من فكره، واهتماماته، الرياضي الشامل، المؤمن بأن الرياضة للجميع بمختلف أنواعها.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهات، بأن تَضم أندية المنطقة الوسطى بالإمارة الألعاب الجماعية، كرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة، كما شمل التوجيه أيضاً، بناء الصالات الرياضية الحديثة على الطراز العالمي لأندية الشارقة وخورفكان واتحاد كلباء مزودة بمسابح أولمبية مغلقة، وهو ما يعزز نشاط الرياضة النسائية.

كما وجه سموه مجلس الشارقة الرياضي، بإعداد الموازنات، والتعاقد مع الخبراء والمدربين لتطوير هذه الألعاب.

مما لا شك فيه، أن هذا القرار الحكيم، سيعيد الروح، والحماس، والتشويق، من جديد لهذه الألعاب الرياضية، وسيعمل على توسيع قاعدة الألعاب، وإعداد المشاركين في أنشطة الاتحادات الثلاثة، وسيفتح متنفساً جديداً لعدد كبير من اللاعبين، الذين لم يحصلوا على فرصة في أنديتهم السابقة للبروز مرة أخرى، وستكون هذه الأندية مراكز جديدة لاستقطاب واستكشاف المواهب الواعدة، ونوافذ جديدة للخبرات الفنية الوطنية، والتي يمكن التعاقد معها، وحماية الشباب من مخاطر الفراغ.

الاتحادات المعنية، عليها الآن المساهمة في هذا المشروع الوطني، الذي سيخدم الرياضة الإماراتية في السنوات القادمة، من خلال تحديث لوائح القيد والتسجيل، وتفعيل الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في نشر هذه الألعاب، ودعم الأندية الحديثة بالخبرات، والأدوات الرياضية، وإلغاء الرسوم المحصلة أثناء عملية تسجيل اللاعبين، والجلوس مع إدارات هذه الأندية، لتسهيل العقبات والصعوبات، التي قد تواجههم في السنوات الأولى، والمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية، و الأهداف المستقبلية، التي من أجلها صدر مثل هذا القرار، وتوفير الإمكانات، والحوافز المادية، و المعنوية، التي تشجعهم على مواصلة ممارسة هذه الألعاب، و أن يكونوا خير عونٍ لإخوانهم في الأندية الأربعة، لتنفيذ توجيهات سمو الحاكم.

يقول الشاعر الإماراتي الكبير راشد شرار:

إن قلت أنا سلطان قالوا الشارقة

وإن قلت أنا الشارقة قيل سلطان

بين المدن باسمه وفعله فارقة

هي أرض لكنها غدت روح إنسان

إمارة المجد التليد الوارقة

تشرب نبع سلطان وتوّرق أغصان

سنين مرت في غرامه غارقة

وغريمها في حبها صار هيمان