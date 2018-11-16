"فيسبوك" تتخبّط في فضيحة جديدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

عكف مارك زاكربرغ على الدفاع عن "فيسبوك"، التي تتخبّط في فضيحة جديدة، أثارها تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز"، تُتهم فيه أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، بتنظيم حملة للتشهير بمعارضيها، بمن فيهم الملياردير جورج سوروس.

وشارك زاكربرغ بعد ظهر الخميس، في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين، كان الغرض منه استعراض الجهود المبذولة لحماية المستخدمين البالغ عددهم 2.27 مليار، من المحتويات المشحونة بالكراهية والعنف.

وفي الأحوال العادية، ما كانت هذه المسألة لتلقى اهتماماً كبيراً، لولا ما اضطر مؤسس "فيسبوك"، إلى الردّ على اتهامات، بتدبير حملة هدفها صرف الانتباه عن فشله، في التعامل مع قضية التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016.

ولم يكف البيان، الذي نشرته المجموعة، في منتصف الليل لتبييض صفحتها وإقناع منتقديها، وعلى رأسهم مؤسسة "جورج سوروس أوبن سوساييتي فاوندايشن" التي نشرت رسالة شديدة اللهجة، مطالبة "فيسبوك" بتحقيق مستقلّ في هذا الشأن.

وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت الأربعاء تقريراً مطوّلاً، استعرضت فيه الفضائح المتعدّدة التي هزّت شبكة التواصل الاجتماعي، التي أسسها زاكربرغ سنة 2004، ليس فيه أية معلومات مدوّية، غير أن الصحيفة كشفت أن المجموعة لجأت إلى خدمات شركة متخصصة في العلاقات العامة هي "ديفاينرز بابليك أفيرز" للتصدّي لمعارضيها.

واتهمت "نيويورك تايمز" هذه الشركة، بأنها وضعت سوروس في عداد منتقدي "فيسبوك"، من خلال نشر معلومات خاطئة للضرب في مصداقيتهم.

وأكدت "فيسبوك" في بيانها الذي نشرته ليلاً، أن الصحيفة "أخطأت في الظنّ أننا طلبنا في يوم ما من ديفاينرز دفع المال في مقابل صياغة مقالات لحساب فيسبوك أو نشر معلومات خاطئة".

وقامت "ديفاينرز" بتشجيع صحافيين على التحقيق، في سبل تمويل حملة مناهضة لـ "فيسبوك"، لإظهار أن الأمر ليس تحركاً عفوياً، بل إنها حملة تلقى دعماً من معارض معروف لشركتنا.

وأكد زاكربرغ، أنه علم بوجود عقد مع "ديفاينرز"، من خلال الاطلاع على مقال نيويورك تايمز.

وأعلن زاكربرغ في خلال المؤتمر، عن إنشاء ما يشبه "محكمة استئناف" مستقلة للبتّ في المحتويات المثيرة للجدل، وتحديد إذا ما كان ينبغي لها أن تبقى على صفحات الشبكة، وأقرّ أن "فيسبوك" كانت بطيئة جداً في الردّ على الحملة الدعائية، التي نظمها جيش ميانمار بحق الروهينغا.