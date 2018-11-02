بريطانيا تحرق بوريس جونسون "الدمية" في ليلة الألعاب النارية

الشارقة 24 – رويترز:

ربما يتمنى خصوم بوريس جونسون السياسيون، رؤيته وهو يختفي كنفثة دخان، وتخطط الآن بلدة صغيرة في إنجلترا لتحقيق هذه الرغبة، بحرق دمية جونسون، في إطار الاحتفالات السنوية بليلة الألعاب النارية "بون فاير".

وستُضرم النيران في دمية وزير الخارجية السابق، السبت في إيدنبريدج في كنت.

واستغرقت الفنانة أندريا دينز، ستة أيام لصنع دمية جونسون، البالغ طولها 11 متراً والتي تصوره ممسكاً بكعكة "الاتحاد الأوروبي" ويتناولها.

وكان جونسون أحد أبرز الدعاة، لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وتقيم عشرات البلدات والقرى في بريطانيا في نوفمبر، من كل عام احتفالات بالألعاب النارية، تحرق خلالها دمى جاي فوكس، المتآمر الذي حاول تفجير البرلمان عام 1605.

وبدأ كثيرون في حرق دمى لمشاهير في السنوات القليلة الماضية، وكان من أشهر ضحايا إيدنبريدج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.