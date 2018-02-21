ظهور مفاجئ لملكة بريطانيا في عرض أزياء بلندن

الشارقة 24 – رويترز:

فاجأت الملكة إليزابيث الثانية الحضور في أحد عروض الأزياء في لندن بجلوسها في الصف الأول لمتابعة تصميمات المصمم الصاعد ريتشارد كوين.

وجلست الملكة، البالغة من العمر 91 عاماً، بجانب آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوج الأميركية، فيما قدمت عارضات الأزياء مجموعة من التصميمات الجريئة ذات الألوان البراقة في نهاية أسبوع الموضة بلندن.

وأطلق كوين المولود في لندن علامته التجارية التي تحمل اسمه في 2016، وتم منحه جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني.

وقال قصر بكنجهام في بيان، إن الجائزة دشنت تقديراً للدور الذي تلعبه صناعة الموضة في المجتمع والدبلوماسية.

وستقدم الجائزة كل عام للمصممين البريطانيين الصاعدين الذين يظهرون موهبة استثنائية، في الوقت الذي يضيفون فيه قيمة للمجتمع.