"الصحة العالمية" تُشيد بجهود محمد بن زايد من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال

الشارقة 24 – وام:

أعرب الدكتور تادرس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهوده المستمرة من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في رده على تغريدة لسموه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال "سيظل شلل الأطفال خطراً على الأطفال في كل مكان تواجد فيه"، أشكرك على جهودك المتواصلة لتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال ومعاً بإمكاننا القضاء على شلل الأطفال للأبد".

وكان سموه قد قال في تغريدة بهذه المناسبة: "نقف اليوم على مشارف عالم يخلو من شلل الأطفال، مستمرون في مواجهة الأمراض المعدية والتعاون مع الجهود العالمية لمستقبل صحي أفضل للبشرية، نستمد من إرث زايد في عام زايد قيم الخير والعطاء ومد يد العون ومساعدة المحتاجين من أجل مستقبل أفضل للإنسانية".

كانت أبوظبي قد استضافت القمة العالمية للتطعيم في 2013 التي دشن خلالها سموه مبادرته للقضاء على شلل الأطفال في العالم، وأعلن تبرعه بـ 120 مليون دولار أميركي للقضاء على هذا المرض، كما أسهم سموه في دعم الحملة العالمية للقضاء التام على هذا المرض و التي استفاد منها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.