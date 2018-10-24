"الهلال" يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة في مالي

الشارقة 24 - وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الصحة والنظافة العمومية في جمهورية مالي، اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الجانبين، لتعزيز قدرات القطاع الطبي في مالي.

وتمول الهيئة، بموجب الاتفاقية، مشروع تأهيل مستشفيين رئيسيين في العاصمة باماكو، ودعمهما بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، حيث تتضمن تأهيل مستشفى بوينت جي ومستشفى جبريل توريه، ودعمهما بوحدات للغسيل الكلوي والطوارئ وتوفير أجهزة للمختبرات وشبكة مياه نظيفة وإجراء صيانة عامة للمستشفيين ورفع كفاءتهما العلاجية والطبية.

وحددت الاتفاقية آليات العمل والحركة وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة في النهوض بمستوى الخدمات الطبية في مالي.

وقع اتفاقية التعاون في العاصمة المالية باماكو، مؤخراً، من جانب الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي رئيس وفد الهيئة، الذي زار مالي لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، فيما وقعها من الجانب المالي معالي الدكتور صامبا عثمان صو وزير الصحة والنظافة العمومية.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن مشاريع الهيئة الصحية المزمع تنفيذها في مالي، تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم جهود التنمية في مالي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة.

وأوضح الفلاحي أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإنسانية لصالح النازحين والمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في مالي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح مجالات أرحب للتعاون والعمل المشترك بين الطرفين خدمة للفئات والشرائح الضعيفة التي ترعاها الهيئة على الساحة المالية التي تواجه الكثير من التحديات بسبب الأحداث في شمال البلاد، إلى جانب تداعيات العوامل الطبيعية التي أثرت على حياة السكان هناك، مشدداً على أن الاتفاقية تمثل نموذجاً حياً للشراكة الذكية في المجال الإنساني.