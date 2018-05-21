شرطة أبوظبي توعي الجمهور بمخاطر الألعاب النارية

الشارقة 24 – وام:

في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات، أطلقت شرطة أبوظبي حملة للتوعية بمخاطر الألعاب النارية لتعزيز الأمن والسلامة العامة وحث الجمهور على الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحوادث.

ودعا العميد سالم حمود البلوشي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ أفراد المجتمع إلى عدم القيام بالممارسات التي تؤدي إلى أضرار مادية وتلوث بيئي أو حرائق قد تهدد سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتلحق الأذى بالآخرين.

وأكد أن الاستخدام غير الآمن للألعاب النارية قد تنتج عنه مخاطر عديدة كون المواد المستخدمة تصنف من المواد الخطرة كالأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

من جهته أوضح المقدم سيف علي الحافري الكتبي رئيس قسم المتفجرات التجارية أن إدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة أبوظبي هي الجهة المعنية بإصدار التراخيص للشركات المعنية والتنظيم والإشراف والتأمين على عروض الألعاب النارية في المناسبات والاحتفالات في إمارة أبوظبي، حرصاً على سلامة وأمن الجمهور.