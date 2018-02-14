الإمارات تعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار العراق

الشارقة 24 – وام:



أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية تقديم دولة الإمارات لدعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في الجهد الدولي لإعادة إعمار العراق.

وأوضح معاليه - في كلمته خلال مشاركته على رأس وفد الدولة في أعمال "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" - أن الدعم يشمل 250 مليون دولار أميركي عبر صندوق أبوظبي للتنمية لمشاريع البنية التحتية و100 مليون دولار أميركي لدعم الشركات الإماراتية في مشاريع قطاع الكهرباء في العراق و100 مليون دولار أميركي لدعم وتحفيز الصادرات الإماراتية إلى العراق إضافة إلى 50 مليون دولار أميركي لدعم عمليات الهلال الأحمر الإماراتي في جهودها الإنسانية ومشاريعها الخيرية في المناطق الأكثر تأثراً بإرهاب "داعش".