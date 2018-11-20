طالبات جامعة زايد يفزن بالمركز الأول في "أسبوع الصحة"

الشارقة 24:

فاز فريق من طالبات كلية العلوم الصحية والطبيعية بجامعة زايد بالمرتبة الأولى في الدورة الثانية لأسبوع الصحة والسلامة والبيئة، التي نظمتها موانئ أبو ظبي مؤخراً، وذلك عن ثلاث مبادرات ابتكرنها حول سلامة الصحة النفسية.

ركز المشروع الفائز الذي قامت به الطالبات: عائشة الحربي، وهدى الدحماني، وأسماء الحمادي، وهند الجابري، على إبراز مستوى التوعية بالصحة النفسية من خلال عدد من الاستبيانات، وبعد تحليل النتائج توصل الفريق لاقتراح 3 مبادرات كحلول تتلاءم مع المؤسسات من أجل تعزيز سلامة الصحة النفسية فيها، والتي تؤدي بشكل عام إلى تحسين الصحة المهنية والعامة.

وفتحت المسابقة فرصاً للطلبة الجامعيين لعرض مشاريع وأوراق بحثية وابتكارات متعلقة بالاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 من أجل خلق اقتصاد مستدام، يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي المحلي، وتشجيع مشاركة الشركاء والعملاء، وتشجيع تبادل المعرفة، وثقافة الصحة والسلامة والبيئة بين الشركات والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية في أبو ظبي.

وعبر د. فارس هواري، عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، عن سعادته بالجائزة التي حصدتها الطالبات، مؤكداً أن فوز طالبات الجامعة بالمرتبة الأولى هو نتيجة للعمل الحثيث الذي قمن به بالتعاون مع أساتذتهن لتحقيق هذا المشروع المتكامل، وهو أيضاً فرصة لهن لتعزيز ثقتهن بقدراتهن وإبرازها على المستوى المجتمعي.

وأشار هواري إلى أن جامعة زايد شاركت بثلاثة فرق أنجز كل فريق منها مشروعاً يعالج كل منها أحد مواضيع الصحة والسلامة والبيئة، حيث شملت مشروع سلامة الصحة النفسية، ومشروع إنتاج الخرسانة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع استخدام الطائرات بدون طيار "درونز" كأداة للتكنولوجيا الخضراء في تلقيح أشجار النخيل في الدولة.

ومن جهتها صرحت فسيلة الخالدي، المحاضِرة بكلية العلوم الطبيعية والصحية ومشرفة الفريق الفائز، أن من أهم المعايير التي تقاس بها سلامة الصحة العامة بين الأفراد في المجتمعات سلامة الصحة النفسية، والتي تعتبر أيضاً جزءاً من الصحة المهنية، لهذا ارتأينا التركيز على هذا الجانب.

وأضافت الخالدي: إننا فخورون بفوزنا وحصولنا على المركز الأول، لأنها كانت مسابقة فيها الكثير من التحدي حيث تنافسنا مع عشرات من الفرق الطلابية من مختلف الجامعات المحلية.