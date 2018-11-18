الجامعة القاسمية تفتتح معرضها للتثقيف الصحي للطالبات

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية معرض التثقيف الصحي تحت شعار "افحصي لتطمئني"، والذي نظمته عمادة شؤون الطالبات بالجامعة، بالتعاون مع مستشفى القاسمي بالشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، وجمعية أصدقاء السكري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وعمل المعرض على توعية الطالبات بمرض السكري، وسبل الوقاية منه، عبر اتباع حياة صحية تتسم بخلق التوازن بين الأكل المفيد والرياضة.

وتجول مدير الجامعة القاسمية والحضور في أرجاء المعرض، حيث استمعوا إلى الجهات المشاركة ودورها في تقديم التوعية بكيفية الوقاية من الأمراض للطالبات.