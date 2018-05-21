افتتاح معرض مشاريع تخرج طلبة كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

دشن الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، المعرض السنوي لمشاريع تخرج طلبة كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، بحضور الدكتورة أمينة محمد المرزوقي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالكلية.

تضمن المعرض ما يقارب 48 مشروعاً من أعمال الطلبة الخريجين خلال السنة الدراسية 2017-2018.

بعد الافتتاح، استعرض نائب مدير الجامعة الأعمال والبحوث المقدمة من الطلبة والتي تنوعت لتشمل مواضيع الوقاية الصحية، والتطوير في المجال الطبي وعلاج الأمراض، والتلوث البيئي وابتكار حلول مستدامة للحد منه، وتطوير الخدمات الصحية، ودراسة تأثير بعض العوامل كالتدخين والموسيقى على الصحة.

كما تم اختيار أفضل المشروعات المقدمة من الطلبة، ومنها المشروع المقدم من قسم التغذية العلاجية في موضوع "سلوك التغذية والحالة البدنية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من متلازمة داون"، للطالبات هيرا نافيد، هدى مقلاي، منة محمود، نور حماده، توبا عاصف، ومن قسم الصحة البيئية مشروع "النشاط الإشعاعي في المياه المعبأة والجرعات المرتبطة وتقييم مخاطره على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، للطالبات هادية الرجبي، وريم كسفة، ونمرة ناز، ومشروع "معلومات تفصيلية عن احتياجات المرضى بعد جراحة القلب المفتوح في الشارقة"، للطالبات ديكا يوسف، وأسماء الخضري، وسهى قاسم، وخلود سلمان من قسم التمريض، ومشروع "العلاقة بين أنواع الأحذية ووضع القدم في أطفال المدارس الثانوية الإماراتية"، للطالبات عائشة السويدي، وعليا الكتبي، وعليا الخاجة، وعذيبة الكتبي، وبشاير الكتبي من قسم العلاج الطبيعي.

ومن المشاريع المميزة أيضاً من قسم علوم المختبرات الطبية مشروع "دراسة قدرة البكتيريا البيئية في صحراء الشارقة على إنتاج مركبات طبية ذات نشاط حيوي ضد الميكروبات الأخرى والسرطانات"، للطالبات مي إرشيد، وسناء الحسني، ورشى الحسني، ومشروع "خلية (HLM006474) الجديدة لاستهداف عملية الاستماتة في خلايا سرطان الأمعاء"، للطالبات سلام محمد، وصفا حسين، ومريم علاوي، وهاجر عيسى، وشريفة المناعي، ومشروع "دراسة العلاقة ما بين تركيز وأنماط بروتين الهابتوغلوبين مع عوامل الأكسدة بمتلازمة الأيض"، للطالبات إسراء الزامل، ورغد أبو طاحون وغالية الرمحي، ومن قسم إدارة الخدمات الصحية بكلية العلوم الصحية، تم اختيار مشروع لدراسة الاكتئاب والقلق والتوتر، للطلبة مرح طلال، وفرح وسيم وأحمد علي، ومن قسم التصوير الطبي التشخيصي مشروع "التعرض الإشعاعي المهني في مختبر القسطرة القلبية"، للطلبة أمل الأحمد، ونور الدرويش، ونجيبة محمد وزين عيسى، ومشروع "لمحة عن الجرعة الإشعاعية المهنية في الطب الإشعاعي البيطري"، للطلبة عمر رجب، وعائية الغريب، وعهود النويصر وندى الماجد.