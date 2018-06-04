كرة قدم كأس العالم تعود مع ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

بحسب ما أعلنت سلطات الفضاء الروسية، عاد ثلاثة رواد هم روسي وياباني وأميركي، قادمين من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، حاملين كرة قدم ستستخدم في مباريات نهائيات كأس العالم.

وحطّ الرواد الثلاثة على الأرض عند الساعة 12,39 بتوقيت غرينيتش، على متن كبسولة "أم أس - 07"، في سهوب كازاخستان، بعدما أمضوا 168 يوماً في محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

وفي مقطع مصوّر بثّته وكالة الفضاء الروسية مباشرة، تظهر الكبسولة وهي تحط على الأرض، ويخرج منها أولاً الرائد الروسي أنتون شكابليروف، وتعتني به الفرق التي هرعت لاستقبالهم.

وقال الرائد لدى خروجه "نحن متعبون قليلاً، لكننا سعداء بما أنجزنا وبعودتنا إلى الأرض".

وحمل الرواد معهم كرة قدم زارت محطة الفضاء الدولية، من المقرر أن تستخدم في إحدى مباريات نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو في موسكو.