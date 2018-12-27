الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تحتفي بفريق شباب اليد

الشارقة 24:

احتفلت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي بفريق شباب كرة اليد، لحصوله على بطولة الدوري العام لكرة اليد لفئة الشباب، للموسم الرياضي 2018 - 2019 بالعلامة الكاملة، بعد تغلبه المستحق، الإثنين الماضي، على المنافس التقليدي شباب الأهلي - دبي، في ختام مباريات البطولة بنتيجة 24 - 18، وبهذا الانتصار حافظ الملك على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

بدوره، بارك سعادة محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، لفريق شباب كرة اليد حصوله على بطولة الدوري، شاكراً إدارة الألعاب الجماعية على توفير كافة متطلبات النجاح، وعلى جهودهم الواضحة مع الفريق.

وأشاد رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالمستوى الفني العالي الذي ظهر عليه الفريق طوال مباريات البطولة، التي حصد لقبها بالعلامة الكاملة بالفوز في كل اللقاءات.

وشكر الحصان اللاعبين على أدائهم المتميز وروحهم العالية والتزامهم بالسلوكيات الرياضية الحميدة المعروف بها لاعبي نادي الشارقة داخل وخارج الملعب، وهنأ الجهاز الفني والإداري والطبي على جهودهم وعملهم الكبير مع الفريق.

وأضاف الحصان: "الحمد لله نجني ثمار تكاتف أسرة الألعاب الجماعية من أجل بناء قاعدة عريضة من اللاعبين المميزين من أبناء النادي في قطاع المراحل السنية، مما يدعم ويؤكد سياسة نادي الشارقة في تواصل الأجيال، ونسعى لغرس قيم الانتماء والروح الرياضية وشخصية البطل في لاعبينا منذ الصغر".

من جانبه، أكد صادق بو ستة مدرب فريق شباب اليد، أن البطولات ليست غريبة على نادي الشارقة، مثنياً على أداء اللاعبين المتميز طوال مباريات البطولة، وحرصهم على الظفر باللقب بالعلامة الكاملة.

وأوضح إبراهيم عيسى مساعد المدرب: "لعبنا جميع المباريات منذ بداية الموسم من أجل الفوز، وتهيأنا جيداً لإنهاء المسابقة بتقديم مباراة بمستوى فني عالي أمام شباب الأهلي - دبي".