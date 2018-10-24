دوري الخليج العربي: شباب الأهلي يحقق فوزاً صعباً على الوصل

الشارقة 24- محمود علي:

واصل شباب الأهلي تألقه مع مدربه أروابارينا، وحقق فوزاً صعباً على ضيفه فريق الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها استاد شباب الأهلي بالعوير، في افتتاح مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي اليوم الأربعاء.

تقدم الوصل في الدقيقة 30 عن طريق كايو كورييا، وتعادل إيمليانو فيتشو لشباب الأهلي في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 55 سجل أوه بان سوك مدافع الوصل الهدف الثاني لشباب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه، وعاد اللاعب نفسه في الدقيقة 72 ليسجل هدفاً ثانياً لكنه في شباك المنافس شباب الأهلي هذه المرة معلناً تعادل الضيوف، وفي الدقيقة 81 تمكن لوفانور دي سوسا من تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة وما زال في المركز الخامس من الترتيب، في حين توقف رصيد الفهود عند سبع نقاط في المركز التاسع. ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لشباب الأهلي في الدوري، في حين تلقى الوصل الهزيمة الثالثة له على التوالي في المسابقة نفسها.