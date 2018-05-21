نادي الذيد يكرم لاعبيه من أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي حفلاً ختامياً لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية في الألعاب الفردية بالنادي خلال الموسم الرياضي 2017-2018.

شمل التكريم كلا من فريق الرماية والسباحة وألعاب القوى والكاراتيه وتنس الطاولة، وشكر سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بالنادي جميع المدربين والإداريين واللاعبين على جهودهم وإنجازاتهم التي حققوها خلال الموسم الرياضي.

وأشاد الكتبي بإنجازات اللاعبين، حيث حصل فريق الرماية على المركز الأول والثالث ببطولة العرب في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وحقق فريق تنس الطاولة مراكز متقدمة على مستوى أندية الدولة، كما شمل الشكر فريق الكاراتيه الذي حقق المركز الثاني على مستوى الدولة برصيد 56 ميدالية وفريق السباحة الذي حقق المركز الأول والثالث فردي على مستوى الدولة وفريق ألعاب القوى.

وفي الختام قام كلا من سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة يرافقه حميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية وراشد سعيد بن خميس الطنيجي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الفردية والدكتور حمود خلف سالم مدير النادي، بتكريم اللاعبين والمدربين والإداريين وتقديم الجوائز لهم.