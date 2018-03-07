"الشارقة للتسويق والاستثمار" تجتمع مع إدارة الألعاب الجماعية

الشارقة 24:

بحثت شركة الشارقة للتسويق والاستثمار "استثمار"، التابعة لنادي الشارقة الرياضي أوجه خطط التسويق وإدارة المرافق الرياضية مع إدارة الألعاب الجماعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي.

حضر الاجتماع إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة للتسويق والاستثمار "استثمار"، ورافقه من أعضاء الشركة الدكتور ماجد الكعبي وطارق سالم الخنبشي، ومحمد إسحاق المازمي.

فيما حضر من إدارة الألعاب الجماعية أحمد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الإدارة، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نائب رئيس الإدارة، وعلي حسن الأميري عضو الإدارة، وناجي ربيعه كما حضر أحمد ندا مساعد المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي.

وقدم إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة للتسويق والاستثمار "استثمار" رؤية وتصوراً حول وضع الدراسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجوانب التسويقية والاستثمارية وفق متطلبات السوق، وبما يتوافق مع الرؤى التي من أجلها تم إشهار الشركة كجزء من كيان نادي الشارقة الرياضي.

فيما قدم أحمد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، شرحاً لكافة المشاركات المحلية والخارجية بجانب المرافق الرياضية التابعة الإدارة والبرامج الرياضية المنفذة.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الجهود المشتركة لتسويق المرافق الرياضية بالنادي وتنمية الاستثمارات التي تعود لصالح الفريق الأول، سواء ليد الشارقة ولسلة الشارقة والمراحل السنية لاسيما حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.