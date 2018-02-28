العميد يواصل الانتصارات في دوري الخليج العربي بالفوز على الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز النصر على الوصل بنتيجة 2-1 خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي، الأربعاء، خلال اللقاء الذي أقيم على إستاد الوصل بزعبيل.

ويعتبر فوز النصر هو الخامس له على التوالي هذا الموسم في مسابقة الدوري وهو ما لم يحققه أي فريق آخر.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 32 متساوياً مع الوصل ولكن مع أفضلية للإمبراطور في المركز الثالث نتيجة للمواجهات المباشرة بين الطرفين.

وكان النصر قد افتتح التسجيل في الشوط الأول عن طريق مارسيلو من ركلة جزاء، وأحرز حسن محمد هدف التعادل للوصل في الدقيقة 67 وأعاد مارسيلو النصر للمقدمة مجدداً من ركلة جزاء في الدقيقة 79.