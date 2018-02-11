فريق مؤتة الأردني يحفر اسمه بالذهب على سجّلات طاولة "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

حصد فريق مؤتة الأردني جميع الميداليات الذهبية ضمن بطولة كرة الطاولة في فئاتها الثلاث (الفردي والزوجي والفرقي)، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت مساء أمس السبت، على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الحزانة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتمكنت اللاعبة الأردنية سوار يوسف من الفوز بذهبية بطولة الفردي بعد فوزها بالمباراة النهائية على اللاعبة الكويتية مريم سليمان البارون بأربع مجموعات لمجموعتين، وجاءت نتائج الأشواط خلالها كالتالي (4\11) و(11\8) و(11\8) و(14\12) و(11\9) و (15\13) بعد مباراة قوية متكافئة تميزت بالإثارة والندية لتنال اللاعبة مريم البارون الميدالية الفضية، وأدار اللقاء الختامي الحكمة البحرينية ابتسام حبيب والحكم الثاني الدولي محمد عبد الله علي.



وفازت اللاعبة الأردنية براء محمد بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد تغلبها على لاعبة البحرين مريم يوسف القسمي بأربعة أشواط دون رد بعد مباراة جيدة المستوى خاصة بشوطها الأول، التي نجحت خلاله اللاعبة الأردنية براء من تحويل النتيجة من الخسارة بثلاث نقاط (7\10) إلى الفوز (12\10)، وسط دهشة الحضور، لتحسم بعدها الأشواط كالتالي (11\5) و(11\6) و(11\3) وأدار اللقاء الحكم المغربي ياسين بنشبو باقتدر، والحكم الثاني فوزي عاشور.

بطولة الزوجي

وفاز الزوجي الأردني المكون سوار يوسف وبراء محمد بذهبية ولقب البطولة بعد فوزهم بالمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس السبت، على الزوجي البحريني المكون من اللاعبتان حصة خالد الزياني ومريم يوسف القسمي بثلاث مجموعات نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط خلالها كالتالي (11\5) و(11\3) و(11\6) بعد مباراة متوسطة المستوى لينال الزوجي البحريني الميدالية الفضية.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الزوجي، فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الزوجي الكويتي المكون من اللاعبتان منوة ماجد الشمري ومريم البارون بعد تغلبهم على الزوجي الكويتي الثاني المكون من اللاعبتان كفاية عبد المحسن وفاطمة عبد الحسين بثلاث مجموعات دون رد.

الحضور والتتويج

وتوّج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى كلّ من الشيخة حياة بن عبد العزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة بالبطولة، والدكتور عبد العزيز المهيري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والمهندس فواز شرابي رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، وعلي الأميري رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وهند إبراهيم الحوسني مديرة الدورة.



الأردنية سوار يوسف: فخورة بمشاركتي في دورة الألعاب واحرازي لثلاث ذهبيات

وأعربت لاعبة نادي مؤتة الأردني الذهبية سوار يوسف، عن سعادتها وفرحتها بحصد المركز الأول في مسابقات الفرق والزوجي والفردي لتنس الطاولة ضمن الدورة العربية لأندية السيدات، وقالت: "شهدت المنافسة ندية وقوية من جميع اللاعبات العربيات المتميزات في البطولة، اللواتي عبّرن عن مستوياتهنّ المتطورة التي اختلفت عن السابق".

وأكدت سوار يوسف أن البطولة فرصة لتجمع اللاعبات العرب بكافة الألعاب وخاصة كرة الطاولة، وهي تعد تعويض عن غياب البطولات العربية، وتمنت سوار استمرارية الدورة والمحافظة على أقامتها لما تحققه من أهداف كبيرة على صعيد تنمية واكتشاف المواهب العربية باللعبة والالعاب الاخرى المقامة ضمن منافسات الدورة.

الشرابي: سنحرص في الاتحاد على دعم كافة الأندية النسوية

وبدوره، قال رئيس اتحاد كرة الطاولة المهندس فواز الشرابي، إن فريق مؤته استحق الفوز ونال احترام كافة الفرق المشاركة التي أشادت بإمكانات وقدرات لاعباته اللواتي واجهن خيرة اللاعبات العربيات، بعد النتائج المميزة التي قدمها في كافة المنافسات سواء على صعيد الفرق او الفردي والزوجي.

وقال الشرابي: "حرصت على التواجد في إمارة الشارقة لمواكبة الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة، لمساندة الفريق الذي ظهر كأفضل الفرق المشاركة ونحن فخورون بهذه النتائج التي جاءت بعد تعب وجهد قدمه الفريق، وسنحرص في اتحاد كرة الطاولة دعم كافة الأندية خاصةً على مستوى السيدات اللواتي يقدمن نتائج متميزة خارجية ولعل هذه الدورة تؤكد أن الأردن من أفضل الدول على صعيد كرة الطاولة في المنطقة العربية".