"دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" تعزز الوعي بمخاطر تناول المنشطات

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تثقيف اللاعبات وزيادة وعيهن حول خطورة تناول المواد المنشطة، عقدت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للجنة التنفيذية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات مؤخراً، ورشة عمل بعنوان "مكافحة المنشطات في الرياضة"، جمعت أكثر من 50 لاعبة من نادي سيدات الشارقة المشارك بمنافسات النسخة الرابعة من الدورة، التي تنطلق تحت شعار "العالم ملعبكِ... شاركوها لحظات الفوز" بالشارقة، خلال الفترة ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

وهدفت الورشة التي عُقدت في نادي سيدات الشارقة، إلى تعزيز وعي اللاعبات المشاركات في الدورة، ولفت انتباههن إلى المخاطر الناجمة عن تعاطي المنشطات وآثارها على الصحة الجسدية، والمستقبل الرياضي، كما عرّفت الورشة بلائحة العقاقير المنشطة التي تندرج ضمن قائمة الحظر في سجلات الوكالة الدولية للمنشطات، والتي يتم تحديثها من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشكل دوري.

وقدم الورشة الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس لجنة الرقابة على المنشطات، بحضور سعادة ندى عسكر النقبي، رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهند الحوسني مديرة الدورة، بالإضافة إلى نورة الحمر رئيس لجنة الفرق الرياضية، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة في الحدث.

وقالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة : منذ انطلاقة الدورة في العام 2012 اعتمدنا أكثر الممارسات تقدماً على صعيد الكشف عن تناول المواد المنشطة، كما خصصنا برامج تثقيفية وتوعوية لجميع اللاعبات حول خطورة الإقبال على مثل هكذا عقاقير وتوجههم نحو معرفة عواقبها الوخيمة وآثارها السلبية الخطرة، وقد تعلمنا من البحوث الوقائية الكثيرة التي تجريها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كيفية تعزيز البرامج الوقائية من أجل مكافحة المنشطات وورشتنا هذه تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت النقبي: عملت اللجنة الفنية للدورة بالشراكة مع اللجان المختصة وعلى رأسها لجنة الرقابة على المنشطات بجهد للوصول إلى برنامج وقائي شامل يستهدف للاعبات قبيل انطلاق المنافسات حرصاً على الارتقاء بالدورة حيث جرى أخذ 45 عينة من اللاعبات المشاركات في المنافسات وخارجها، ليتم إرسالها إلى مختبر برشلونة في إسبانيا أحد المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، للكشف عن احتوائها على المنشطات، كما تم اعتماد مختبر باريس بفرنسا كمختبر بديل، وستشارك اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات في الاجتماعات الفنية للألعاب خلال الحدث".

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس لجنة الرقابة على المنشطات: حرصت اللجنة العليا المنظمة، من خلال لجنة مكافحة المنشطات، على تنظيم هذه الورش التوعوية منذ انطلاق النسخة الأولى من الحدث بهدف التوعية ولفت الانتباه حول مخاطر تناول العقاقير المنشطة وآثارها، والحثّ على الالتزام بأفضل المعايير العالمية المتّبعة في مجال المحافظة على ممارسة الرياضة بشكلها الطبيعي، والابتعاد عن العقاقير التي تسهم في تدمير الصحة الجسدية".

وأضاف: كشفت الفحوصات التي أجريت في الدورات السابقة خلوّ اللاعبات من أي حالة لتعاطي المنشطات، الأمر الذي يؤكد جدوى ورش العمل التوعوية هذه، كما يعكس الحس المسؤول والثقافة العالية لدى اللاعبات، ونؤكد حرصنا الكبير على أن تكون النسخة المقبلة كسابقاتها خالية من المنشطات وبيئة مثالية لممارسة الرياضة الصحية بالطرق والأساليب المتعارف عليها".