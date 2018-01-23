بطلات يخضن معسكرات تدريبية استعداداً لـ "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

تخوض وفود إماراتية تابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب نظرائهن من دول عربية شقيقة معسكرات تدريبية تمهيداً للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تأتي تحت شعار "العالم ملعبِك.. شاركوها لحظات الفوز"، التي تستضيفها إمارة الشارقة، وتنظمها المؤسسة، في الفترة من 2-12 فبراير المقبل، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتشارك البطلات الإماراتيات ضمن المعسكر التدريبي الخارجي لرياضة المبارزة فئتي أسلحة الآيبية، والفلورية، في جمهورية مصر العربية حتى 24 من الشهر الجاري، بهدف تهيئة اللاعبات لخوض غمار منافسات الدورة المقبلة، وإكسابهنّ الخبرات الرياضية اللازمة من خلال الالتقاء بشكل مباشر مع نظيراتهنّ من نخبة اللاعبات المصريات، بالإضافة إلى إفساح المجال أمامهنّ لإمكانية المشاركة بالبطولات التي تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة.

وتستضيف إمارة الشارقة في كل من صالات الشارقة، وسجايا، والوسطى، والنصر، إلى جانب نادي الوسطى الرياضي في دبي، بالتعاون مع الجهات الرياضية النسائية في دولة الكويت، عدداً من الأندية الرياضية، يخضن معسكراً تدريبياً مغلقاً يستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ضمن منافسات كرة السلة والطاولة، تحضيراً لإقامة المباريات الوديّة تمهيدًا للمشاركة في رابعة الأندية العربية للسيدات.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، قد أعلنت عن مشاركة 17 دولة في النسخة الرابعة من الدورة وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، والجزائر، ولبنان، ودولة فلسطين، والسودان، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، والعراق، واليمن، والصومال، وجيبوتي.

وبلغت عدد الأندية التي أكدت مشاركتها حتى الآن 70 نادياً، تتنافس في تسع رياضات وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى في الألعاب الفردية، والفروسية "قفز الحواجز"، ورياضة الكاراتيه، ويتوقع ارتفاع عدد الأندية المشاركة إلى أكثر من ذلك، لا سيما وأن اللجنة المنظمة للدورة لا زالت مستمرة في استقبال طلبات المشاركة حتى الآن.

وتتفاوت مشاركات البلدان في الرياضات المفتوحة للنسخة الرابعة من الدورة، حيث تشارك ثلاثة أندية نسائية عربية في لعبة المبارزة، وسبعة في كل من لعبة كرة السلة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، فيما تشارك خمسة أندية في كل من منافسات قفز الحواجز والرماية، وثمانية أندية في مسابقات كرة الطاولة، ومن المقرر أن تشارك تسع أندية نسوية عربية في لعبة القوس والسهم، وستة في منافسات ألعاب القوى.