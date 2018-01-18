مفاجآت متنوعة في انتظار جماهير الجزيرة والوحدة السبت

الشارقة 24:



أعدت لجنة دوري المحترفين العديد من المفاجآت المتنوعة للجماهير خلال مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وتجمع الجزيرة والوحدة بإستاد بني ياس بالشامخة في الثامنة من مساء السبت 20 يناير الجاري.



كما فرغت اللجنة من تجهيز منطقة المشجعين، التي تضم العديد من الألعاب والمسابقات التي سيتنافس عليها جمهور الفريقين، قبل التوجه إلى المدرجات لمساندة فرقهم، وتهدف اللجنة من تنظيم هذه الفعاليات المصاحبة، إلى تهيئة أجواء أفضل للجمهور لحضور القاء، والسعي لتحويل المباراة إلى مهرجان ذو طابع احتفالي.



وأعلنت اللجنة عن سحوبات على التذاكر الإلكترونية التي يتم شراؤها من الموقع المخصص لبيع التذاكر، حيث يتم السحب عليها خلال المباراة للفوز بجوائز قيمة، كما خصصت اللجنة جوائز خاصة للمبادرات التشجيعية المميزة من الجماهير، مثل الملابس اللافتة والتقليعات المبتكرة إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة الصور الخاصة بهم قبل وأثناء المباراة، ضمن مسابقة "شجع فريقك" على وسم المباراة.



مسابقات إذاعية



بدأت المبادرات الجماهيرية الخاصة بمباراة السوبر مبكراً، بمسابقات أطلقتها لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع عدد من الإذاعات، اعتباراً من يوم 14 يناير الجاري واستمرت حتى اليوم الخميس، وهدفت المسابقات إلى التذكير بتاريخ بطولة السوبر، وحظيت بمتابعة كبيرة من الجماهير التي حرصت على التفاعل مع البرامج، وأبدت حماساً كبيراً للمشاركة، وشملت المسابقات برنامج الخط الرياضي بإذاعة وقناة الشارقة الرياضية، وبرنامج روحك رياضية على إذاعة نور دبي، وبرنامج أولمبياد في إذاعة أبوظبي.



المشجع السوبر



وفي إطار مبادراتها المستمرة لتشجيع الجماهير لحضور المباريات ومساندة فرقهم، أطلقت لجنة دوري المحترفين مبادرة جديدة تحمل اسم "المشجع السوبر"، وذلك تزامناً مع مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، حيث تقوم اللجنة بتكريم أول مشجع قام بشراء تذكرة عبر الموقع المخصص لبيع التذاكر من كل نادٍ من طرفي المباراة.



وسيتم تكريم المشجع السوبر من كل فريق خلال التدريب الرسمي لفريقه، والذي سيجري يوم الجمعة على ملعب المباراة حيث يتم تسليمه قميص النادي، وتهدف اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قيمة الولاء والانتماء للأندية، وتحفيز الجماهير على الاستمرار في دعم فرقها من خلال الحضور والتشجيع من داخل الإستاد.



لوحات في حب زايد



حرصت لجنة دوري المحترفين على إتاحة الفرصة لجمهور مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، للتعبير عن حبهم وولائهم للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك من خلال وضع لوحة كبيرة في منطقة المشجعين، يكتب عليها أنصار الفريقين رسائلهم التي تعبر عن مكانة القائد المؤسس "رحمه الله".



كما سيتم وضع لوحات مشابهة في غرف اللاعبين، يعبر من خلالها لاعبو الفريقين وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية عن مشاعر الحب والولاء والانتماء تزامناً مع إطلاق مسمى عام زايد على كأس سوبر الخليج العربي، كما توجد لوحات أخرى في المنطقة الرسمية لذات الغرض.



تصويت لأفضل لاعب



سيكون بإمكان جماهير فريقي الجزيرة والوحدة البدء في التصويت لنجم كأس السوبر من اختيار الجماهير مع ركلة البداية، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة بعد نهاية اللقاء، على أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز عقب الانتهاء من التصويت، كما تنظم اللجنة مسابقة توقع نتيجة المباراة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين في المسابقات المختلفة.