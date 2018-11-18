سانتوس يؤكد استمرار رونالدو مع المنتخب البرتغالي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، يظل جزءاً من الفريق رغم غيابه في الفترة الأخيرة.

وترجع آخر مشاركة لرونالدو البالغ من العمر 33 عاماً مع المنتخب البرتغالي، إلى مونديال روسيا 2018، حينما ودع الفريق البطولة من دور الـ 16.

وفي غياب رونالدو، نجح منتخب البرتغال في التأهل إلى المربع الذهبي، لدوري الأمم الأوروبية، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز.

وأكد سانتوس في مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد شك في أن كريستيانو رونالدو هو جزء من الفريق.

ويحمل رونالدو شارة قيادة المنتخب البرتغالي، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة، وتسجيلاً للأهداف في تاريخ الفريق، برصيد 85 هدفاً خلال 154 مباراة.