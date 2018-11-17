يوفنتوس يخسر جهود خضيرة أمام فالنسيا في "الأبطال"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه سيخسر جهود لاعبه الألماني سامي خضيرة أمام فالنسيا في المباراة المقبلة بدوري الأبطال، بسبب التواء في الكاحل الأيسر خلال تدريبات الفريق في مركز "كونتيناسا" الرياضي بمدينة تورينو.

وذكر النادي في بيان رسمي "أصيب سامي خضيرة بالتواء في الكاحل الأيسر أثناء التدريبات، وبالفعل بدأ في العلاج وسيتم مراقبة حالته يومياً".

وأضاف: "هناك شك كبير حول إمكانية لحاقه بمباراة الفريق المقبلة أمام سبال"، حيث سيواجه البيانكونيري سبال في الدوري أولاً في 24 من الشهر الجاري ثم فالنسيا الإسباني في 27 من نفس الشهر بدوري الأبطال.

وبهذه الإصابة فقد مدرب الفريق، ماسيميليانو أليغري، لاعباً جديداً بوسط الملعب وكذلك غياب الألماني إيمري تشان الذي خضع لجراحة في الغدة الدرقية، وفيديريكو بيرنارديتشي، الذي عانى من إصابة عضلية مع المنتخب الإيطالي.