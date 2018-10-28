فيدرر يتوج ببطولة بازل المفتوحة للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل النجم السويسري روجيه فيدرر، هيمنته على كرة المضرب، عقب فوزه باللقب رقم 99 في مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب على الروماني ماريوس كوبيل 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4، في نهائي بطولة بازل.

وتوج فيدرر بذلك بلقب البطولة السويسرية للمرة التاسعة، علماً بأنه خاض المباراة النهائية في بازل للمرة الـ 14.

وشارك فيدرر في البطولة السويسرية بشكل منتظم منذ عام 2006، وكان غيابه الوحيد في نسخة عام 2016.

واحتاج فيدرر البالغ من العمر، 37 عاماً، إلى ساعة واحدة و33 دقيقة للتغلب على منافسه الروماني والتتويج باللقب.