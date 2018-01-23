البلجيكية ميرتنز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكنت البلجيكية إليسي ميرتنز، من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالمصنفة الرابعة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-0 لتبلغ قبل النهائي.

وفازت الأوكرانية سفيتولينا في 9 مباريات متتالية هذا العام قبل هذه المواجهة، لكنها تعثرت تماماً أمام اللاعبة البلجيكية المصنفة 37 في لقاء استغرق 73 دقيقة في ملعب رود ليفر.

وسجلت ميرتنز المتحمسة 16 ضربة لتفوز بالمجموعة الافتتاحية وحافظت على هدوئها لتواصل الضغط على المصنفة الرابعة عالمياً في المجموعة الثانية.