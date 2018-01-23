على حساب سفيتولينا ...

البلجيكية ميرتنز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

  • الثلاثاء 23, يناير 2018 في 10:33 ص
  • إليسي ميرتنز
    إليسي ميرتنز
تأهلت البلجيكية إليسي ميرتنز، إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكنت البلجيكية إليسي ميرتنز، من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالمصنفة الرابعة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-0 لتبلغ قبل النهائي.

وفازت الأوكرانية سفيتولينا في 9 مباريات متتالية هذا العام قبل هذه المواجهة، لكنها تعثرت تماماً أمام اللاعبة البلجيكية المصنفة 37 في لقاء استغرق 73 دقيقة في ملعب رود ليفر.

وسجلت ميرتنز المتحمسة 16 ضربة لتفوز بالمجموعة الافتتاحية وحافظت على هدوئها لتواصل الضغط على المصنفة الرابعة عالمياً في المجموعة الثانية.