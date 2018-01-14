بفوزه الكبير على براجا

بنفيكا يصعد مؤقتاً لوصافة الدوري البرتغالي لكرة القدم

  • الأحد 14, يناير 2018 في 8:40 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
صعد نادي بنفيكا مؤقتا لوصافة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد أن تغلب على سبورتنج براجا 3-1، ضمن الجولة الـ 18 من المسابقة.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف سبورتنج براجا على ملعبه "براجا البلدي"، نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. 

الفريق الضيف أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني إدواردو سالفيو في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس أوليفيرا من تقدم حامل اللقب في الدقيقة 64 ، إلا أن براجا تمكن من تقليص الفارق بعدها بعشر دقائق عبر باولينيو.

ولكن أمن المكسيكي راؤول خيمينيز النقاط الثلاث لبنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتا ، بينما ذاق براجا مرارة الخسارة الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.