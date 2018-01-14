بنفيكا يصعد مؤقتاً لوصافة الدوري البرتغالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف سبورتنج براجا على ملعبه "براجا البلدي"، نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

الفريق الضيف أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني إدواردو سالفيو في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس أوليفيرا من تقدم حامل اللقب في الدقيقة 64 ، إلا أن براجا تمكن من تقليص الفارق بعدها بعشر دقائق عبر باولينيو.

ولكن أمن المكسيكي راؤول خيمينيز النقاط الثلاث لبنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتا ، بينما ذاق براجا مرارة الخسارة الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.