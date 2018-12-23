"سلامة الطفل" تُوعي بالأمن الإلكتروني في "ضواحي 7"

الشارقة 24:

نظمت إدارة سلامة الطفل، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عدداً من الورش والأنشطة التفاعلية التوعويّة، بهدف رفع وعي الصغار بالأمن الإلكتروني، والطرق الأمثل لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال النسخة السابعة من مهرجان "ضواحي"، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، في حديقتي البطائح والرمثاء.

وتتناول الورش قصة تفاعلية تروي حكاية شخصية الرسوم المتحركة "سالم" وطريقة استخدامه السليمة لوسائل التواصل الاجتماعي، وممارساته للألعاب الإلكترونية، التي تجنّبه المشاكل التي قد يتعرض لها جراء الاستخدام غير الآمن.

وتخللت القصة مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت، وأهمية متابعة الأهل لأطفالهم عند جلوسهم على الأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وعيهم تجاه القضايا المتعلقة بشبكات التواصل، وتحقيق أمن وسلامة الطفل الإلكترونية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستخدام الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يكفل بحماية الأطفال من الوصول إلى محتوى غير آمن ومضر.

وتفاعل الأطفال مع الورش من خلال الإجابة على أسئلة المسابقات، حول كيفية الوقاية من المحتوى غير اللائق، وطرق تحديد المحتوى المفيد والترفيهي المناسب، إلى جانب مناقشة أساليب التعامل الصحيح مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل: "تأتي مشاركتنا في مهرجان ضواحي بدورته السابعة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تفعيل شراكاتنا المجتمعية مع جميع الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة في برامجها وفعالياتها المختلفة، لتعريف أفراد المجتمع برؤيتنا وأهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها بمساعدتهم ودعمهم، للوصول إلى مجتمع آمن للأطفال من جميع النواحي".

وأضافت اليافعي: "اختارت إدارة سلامة الطفل أن تكون قريبة من عوالم الأطفال، من خلال الورش التفاعلية والحكايات التي تجذبهم، لتصل معهم إلى المخاطر التي قد يواجهونها جراء الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال المعاصرة، ولتضعهم بأسلوب منطقي يتناسب مع آليات تفكيرهم أمام الحلول المناسبة والنصائح الواجب اتباعها في البحث عبر شبكة الانترنت، والتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقدمت الإدارة في 17 ديسمبر ورشة ضمن فعاليات المهرجان في حديقة الرمثاء، وفي 18 ديسمبر ورشة في حديقة البطائح، ولا يزال المجال مفتوحاً أمام الأطفال واليافعين وأولياء أمورهم للمشاركة في ورش الإدارة يومي 23 و24 ديسمبر في حديقة الرمثاء، وفي 25 ديسمبر في حديقة البطائح، وذلك عند 6:30 مساءً.