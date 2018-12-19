بلدية الشارقة تحتفل باللغة العربية

الشارقة 24:

احتفلت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي، باليوم العالمي للغة العربية، ترسيخاً لأهمية هذه المناسبة وأهمية هذه اللغة في حياتنا، باعتبارها لغة القرآن الكريم والسير على نهج الإمارة التي باتت حضناً لهذه اللغة، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حث على أهميتها وضرورة الحفاظ عليها ووصفها في حديثه عنها عندما قال سموه "لو جمعنا كل لغات العالم لا تأتِ إلى جانب حرف من هذه اللغة".

ويهدف الاحتفال بزيادة الوعي ونشر الثقافة في ضرورة الحفاظ عليها في ظل وجود اللغات الأخرى، كما شهد الاحتفال العديد من الفعاليات، كمعرض الخط العربي، وتكريم الفائزين بمسابقة الكتابة الابداعية التي أطلقتها البلدية لموظفيها، حيث حضر الاحتفال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدوه وعدد من مدراء الادارات والموظفين.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن اللغة العربية تعتبر من أهم اللغات، وهي لغة الشعوب العربية التي تتخاطب فيما بينها من خلالها، وانطلاقاً من مسؤولية البلدية في الحفاظ عليها تسعى بشكل دائم على تكريس أهميتها والاحتفال بها اللغة العربية تعكس هويتنا وثقافتنا ببلاغتها ورصانتها، وأكثرها جزالةً في الألفاظ وقُدرةً على استيعاب المعاني الجليّة، وباعتبارها من أفضل الوسائل في التعبير عن الذات وعن كل ما حولنا.

من جانبها أوضحت حنان جاسم رئيس قسم التبادل المعرفي في بلدية مدينة الشارقة، أن الاحتفال بهذا اليوم شهد معرضاً للخط العربي لتسليط الضوء على جماليته وفنونه المختلفة، بالتعاون مع معهد الشارقة للخط العربي وتحت إشراف الخطاط علي الحمادي، كما أتاحت البلدية لموظفيها إمكانية المشاركة في عرض مهاراتهم في كتابة الخط من خلال إطلاق مسابقة خاصة به، كما شهد الاحتفال تكريم سعادة ثابت سالم الطريفي للموظفين والمشاركين بجائزة الكتابة الابداعية والتي أطلقتها البلدية لتنمية مهارات موظفيها في الكتابة وتطوير قدراتهم في التعبير بأسلوب فني جميل.