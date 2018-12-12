"أشغال الشارقة" تحصد جائزة التميز والابتكار في إدارة العقود

الشارقة 24:

تحقيقاً لبنود خطتها الاستراتيجية، حصدت دائرة الأشغال العامة جائزة التميز والابتكار في إدارة العقود على المستوى المؤسسي، والمقدمة من قبل اتحاد المهندسين العرب، وذلك على هامش مؤتمر التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي بدبي، المنعقد يومي 12-13 ديسمبر 2018.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، أن الدائرة استحقت الجائزة، لما تتبعه من ممارسات في مجال إدارة العقود، وما تتمتع به من الخبرة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وإدارة النزاعات والوساطة في التخصصات الهندسية ذات العلاقة بمشاريع القطاع الهندسي.

وأضاف رئيس دائرة الأشغال العامة، أنه منذ مطلع العام الجاري، حصدت الدائرة 3 جوائز على المستوى المحلي والإقليمي في مجال المباني الخضراء والتواصل الجماهيري وتسخير الموارد البشرية، الأولى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة "الشارقة الخضراء"، التي تمنحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أما الأخرى في مجال الاتصال الحكومي أفضل ممارسة حكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي ينظمها المكتب الإعلامي في حكومة الشارقة، والثالثة جائزة ستيفي العالمية بلندن في مجال استثمار الموارد البشرية.

وأعرب السويدي عن تقديره لمنظمي الجائزة، على ثقتهم في الدائرة، واختيارهم للدائرة للفوز، مشيراً إلى حرص الدائرة وفريق عملها المتميز، على تحقيق المزيد من التطوير والتحديث في منظومة العمل داخل الدائرة، من أجل تطوير الخدمات العمرانية وتحقيق الاستدامة في المباني.

من جهتها، قالت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني في الدائرة، أنه تم الاشتراك في هذه المسابقة التي حصدنا جائزتها والتي كانت نتيجة منطقية لعدة آليات اتبعتها الإدارة، بناءً على الخطة الاستراتيجية الثلاثية التي أطلقتها الدائرة عام 2015 – 2018، والتي احتوت على عدة بنود تخص تطوير إدارة عقود المباني، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل العملية التعاقدية واستقطاب الشركات، ومرّت العملية التطويرية بعدة مراحل بدأت بنوع العقد في المشاريع العملاقة وتأثيره على تقليل المطالبات في الملف الذي قدمته الدائرة إلى الجائزة، وعرض نموذج وإطار عمل ابتكاري في حلول النزاعات، وكيفية نجاح مطالبات في العقود.

وأضافت مدير إدارة عقود المباني في الدائرة: "ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية وإحدى أهم بنودها، تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في المجال التعاقدي واستقطاب الشركات، وبالتالي

تم إجراء استبيان رأي لمعرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتداركها، وتمثلت النتيجة بآلية تضمنت عدة مبادرات منها تنظيم ملتقى سنوي للشركاء لمعرفة متطلبات الشركات، وورش دورية لكل المستجدات".

وأكدت حسن أن من ضمن الإجراءات التي تم اتباعها أيضاً تسهيل وصول المناقصات المطروحة للشركات، وذلك عبر طرحها على عدة قنوات تواصل منها وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والشاشات الموزعة في ممرات الدائرة، إلى جانب الموقع الإلكتروني للدائرة، وتوفير خدمة تتبع الدفعات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، إلى جانب الشاشات الموزعة في مركز إسعاد المتعاملين بخدمة ذاتية لتعزيز مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى برنامج تجاري المختص بطرح المناقصات بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية.

ومن الأمور الجديدة التي استحدثتها الدائرة، قالت مدير إدارة عقود المباني: "قامت الدائرة باستحداث عقد موحد للاستشاريين كما قامت باستحداث قسم تسجيل وتأهيل المقاولين، الأمر الذي ساهم في تحسين أدائهم أثناء التنفيذ، كما تم استحداث نظام التكلفة التقديرية للمشروع بناءً على أسعار المواد الخام وأجور العاملين في السوق قبل البدء بالمشروع، وعليه زادت عدد الشركات المسجلة، فقد تم تسجيل 82 شركة جديدة في الدائرة هذا العام، وارتفعت نسبة التسجيل في الدائرة 40 % من قبل شركات التوريد والاستشاريين والمقاولين عن العام الماضي، كما أبرمت الدائرة 230 عقداً للمشاريع بكلفة مليار ونصف المليار درهم هذا العام.