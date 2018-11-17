الشرطة المجتمعية في الشارقة تنظم محاضرة صحية بعنوان "حب عظامك"

الشارقة 24:

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، محاضرة تحت عنوان "حب عظامك"، بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تهدف إلى تقديم التوعية الصحية عن مرض هشاشة العظام، وكيفية الوقاية منه، وذلك حرصاً من الإدارة على نشر الثقافة الصحية بين منتسبيها.

ناقشت المحاضرة صحة ونمو العظام وكيفية المحافظة عليها، من خلال الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام باعتبارها أساس قوام الحياة، وتقديم العديد من النصائح والإرشادات الطبية الضرورية للوقاية من أمراض العظام بالتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين "د"، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بأنواع الفيتامينات المختلفة، وممارسة الرياضة بصورة يومية.

وفي ختام المحاضرة، تم عمل كشف فوري للحضور بواسطة جهاز كشف كثافة العظام، مع التأكيد على ضرورة إجراء الكشف بصورة دورية في كل عام.

جاءت المحاضرة بحضور المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم حمد بن قصمول رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء، والمقدم محمد المناعي رئيس قسم توعية المجتمع، وعدد من ضباط وأفراد إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، والدكتور محمد محمود أبوزيد من جامعة الشارقة، الذي قام بتقديم المحاضرة.