مجلس ضاحية الزبارة يتفقد أحوال كبار السن في خورفكان

الشارقة 24:

نفذ مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة عدداً من الزيارات لكبار السن بمدينة خورفكان، التي بدأها في شهر يوليو الجاري، لتفقد أحوالهم وللاطمئنان عليهم ورصد احتياجاتهم.

ضم وفد مجلس ضاحية الزبارة كل من محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس المجلس وخلفان صالح النقبي نائب الرئيس والأعضاء عدنان علي حسن الحوسني وخالد موسى إبراهيم البلوشي وخلفان محمد سعيد مخلوف النقبي وعبد العزيز عبد الله الكسار الحمادي وراشد سالم عبد الله النقبي.

وقام رئيس وأعضاء مجلس ضاحية الزبارة بتبادل الأحاديث الودية مع المسنين والاطمئنان على مختلف الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم والتعرف على أوضاعهم المعيشية مع أسرهم.

وصرح خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة في خورفكان إلى أن تلك الزيارة هدفت إلى تعزيز التواصل مع هذه الشريحة الغالية على قلوبنا.

وأشار النقبي إلى أن مجلس ضاحية الزبارة بادر بتنظيم تلك المبادرة من منطلق إيمانه بدوره ومسؤولية اتجاه كبار السن للتواصل معهم وزيارتهم ومجالستهم والاطمئنان على أحوالهم الصحية والنفسية.