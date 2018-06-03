أحمد بوخاطر يثمن دور الشارقة في تعزيز مكانة فن الإنشاد

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وتحت شعار "مجلسنا غير في ليالي الخير"، حلّ المنشد الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي"، كمتحدث في جلسات المجلس الرمضانية الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي حملت عنوان "الإنشاد.. تأثير وفن"، وتحدث خلال الجلسة عن كيفية إبراز هذا الفن الملتزم والهادف، وأثره بين الجمهور من نواحي أخلاقية وإنسانية، جاء ذلك بحضور المنشد المصري محمود التهامي، والمنشد المغربي ياسين لشهب، كمتحدثين، أدارها حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

أكد بوخاطر في الجلسة أهمية الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للإنشاد، باعتباره أحد الفنون الهادفة التي تعزز القيم الإسلامية وترسخها، مثمناً الجهود الدؤوبة التي تبذلها إمارة الشارقة في تعزيز مكانة فن الإنشاد من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات المتخصصة التي تخدم هذا الجانب مثل منشد الشارقة.

ولفت المنشد الإماراتي العالمي الذي لقبه محاور الجلسة بـ "سفير الإنشاد الإماراتي"، إلى أنه من خلال تجربته في تقديم عدد من حفلات الإنشاد في الدول الأوروبية، وتقديمه لأناشيد باللغة الإنجليزية والفرنسية، وجد أن الغرب متعطش للفن الإسلامي الهادف الذي يرسخ القيم الإسلامية، مؤكداً أن شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، أسهمت في انتشار هذا النوع من الفن والتعريف بمواضيعه المتنوعة التي تتناول الروحانيات الدينية والإنسانية.

في نهاية الجلسة، كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المنشد أحمد بوخاطر عن دوره في نقل هذا الفن إلى العالم، إلى جانب مشاركته الفعالة والهامة في الجلسة الرمضانية.

بالتزامن مع الشهر الفضيل، أطلق أحمد بوخاطر أنشودة "هبت نسائمه" رمضان 2018، مصورة فيديو كليب، عبر صفحته الرسمية في "اليوتيوب"، وجميع الإذاعات العربية والعالمية.