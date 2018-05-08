"هم في قلوبنا" تستعرض رعاية المسنين مع "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

عرض مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة خلال زيارته لدائرة الخدمات الاجتماعية مختلف أوجه احتياجات كبار السن من الذين يتلقون الرعاية الصحية في منازلهم في إطار المبادرة التي أطلقها مؤخراً للتواصل مع كبار السن من أهالي الضاحية والاطلاع على أوضاعهم تحت مسمى "هم في قلوبنا".

ترأس وفد مجلس ضاحية الخالدية خلفان سعيد المري نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاء ورافقهم خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وكانت في استقبلتهم سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في مقر الدائرة.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرة "هم في قلوبنا" التي أطلقها مجلس ضاحية الخالدية، وتستهدف زيارة كبار السن في منازلهم ممن يتلقون الخدمات الاجتماعية والصحية بين ذويهم وفي منازلهم بالمناطق التابعة للضاحية.

أشاد سعادة خميس بن سالم السويدي في الاجتماع بجهود وأعمال دائرة الخدمات الاجتماعية في خدمة أسر المواطنين من أصحاب الحالات وتقديم الدعم لهم ومساندتهم لضمان مستوى الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تتولى أدواراً اجتماعية تطوعية، وتسعى إلى تكامل دورها مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون.

من جانب آخر أشادت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بدور دائرة شؤون الضواحي والقرى بالتواصل مع المواطنين والقيام بدور مجتمعي فعال.

وقدم خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية شرحاً مفصلاً عن المبادرة في متابعة رعاية كبار السن في منازلهم، كما استعرض المقترحات وسبل تطوير الخدمات المقدمة.

وأشار إلى بعض الجوانب الفنية فيما يختص بالأجهزة الطبية التي تخدم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وأكد بأن الزيارات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود دائرة الخدمات الاجتماعية وما تقدمه من رعاية متكاملة لكافة فئات المجتمع وحرصها على إيصال خدمات للمواطنين.