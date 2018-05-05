"اجتماعية الشارقة" تنظم رحلة لمنتسبيها من كبار السن إلى أذربيجان

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، رحلة ترفيهية لمنتسبيها من كبار السن، إلى أذربيجان تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 مايو الجاري، بالعاصمة باكو والتي تذخر بالأماكن السياحية التاريخية المتنوعة، حيث انطلقت الرحلة من مطار الشارقة الدولي.

ويأتي تنظيم هذه الرحلة تطبيقاً لممارسات المدن المراعية للسن التي وضعتها الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بهدف ضمان مشاركة كبار السن في البرامج المجتمعية، حيث إن إمارة الشارقة تعد مدينة مراعية للسن كأول مدينة عربية انضمت للشبكة العالمية.

ويتخلل برنامج الرحلة التي يشارك فيها 49 منتسباً من كبار السن ومرافقين لهم من المشرفين والكوادر الطبية، رحلات ترفيهية داخل مدينة باكو، وكذلك زيارات ميدانية؛ تشمل حديقة "بارك أويلاند" التي تتمتع بإطلالة على مستوى مدينة باكو تتميز بأعلى نقطة ارتفاع على مستوى المدينة، إلى جانب زيارة متحف السجاد؛ وهو أول متحف مخصص لفن السجاد في العالم، بالإضافة إلى مجمع المتاحف الأثرية التي يتم فيها تخزين القطع الأثرية القديمة، ومنبع الغاز الطبيعي المحترق من الأرض.

وكذلك يتم زيارة مدينة "البندقية الصغيرة" التي بها معالم سياحية وأماكن أثرية، ومنها برج مايدن المعروف ببرج العذراء المدرج على قائمة التراث العالمي اليونسكو، وكذلك "قصر شير وانشاه" الذي تم بناؤه منذ القرن الخامس، بالإضافة إلى "مسجد جمعة" الذي يعد أول مسجد بني في منطقة القوقاز، علاوة على زيارة عدد من الأماكن الخلابة التي تشمل الشلالات المتميزة بمنطقة غابا، ونادي الغولف في ريكسوس غوبا الذي يعد أحدث أنواع أندية الغولف ويتميز بإطلالة فريدة.

وأكد عبد الرحمن الدرمكي مدير فرع الدائرة بكلباء والمشرف على الرحلة، على أهمية مثل هذه الأنشطة لكسر عزلة كبار السن وإعادة دمجهم في المجتمع عبر أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة تتناسب مع ميولهم المختلفة، موضحاً أن مثل هذه الرحلة تنفذ بشكل سنوي لمنتسبي الدائرة من كبار السن إلى مناطق داخل الدولة وخارجها، آملاً أن تحقق أهدافها في إسعاد المنتسبين والترفيه عنهم.

وأعرب الدرمكي؛ عن شكره وتقديره إلى شركة الثريا للسفر والسياحة على تعاونها، وكذلك سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بأذربيجان، بالإضافة إلى مطار الشارقة الدولي لجهودهم في تسهيل إجراءات السفر.