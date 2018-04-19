"ضاحية الخالدية" بالشارقة يطلق مبادرة "هم في قلوبنا"

الشارقة 24:

أطلق مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، مبادرته الاجتماعية الجديدة، تحت شعار "هم في قلوبنا"، والمخصصة لعيادة كبار السن في منازلهم.

ويأتي إطلاق ضاحية الخالدية للمبادرة تفعيلاً لدورها اتجاه خدمة الأهالي والتي تخصصها لزيارة كبار السن ممن يتلقون العلاج في منازلهم، لتعزيز مهمتها في التواصل مع تلك الفئة.

وقام مجلس ضاحية الخالدية، برئاسة خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس الضاحية، وبحضور الأعضاء وكوادر المجلس بزيارة ميدانية لعدد من كبار السن، للجلوس معهم والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.

وأكد خلفان سعيد المري حرص مجلس الخالدية على تعزيز التواصل مع المواطنين وطرح مختلف المبادرات التي تحقق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خدمة أفراد الأسرة.