مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" منبر للأشخاص الصم

الشارقة24:



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق صباح غد الثلاثاء، فعاليات مؤتمر 5% ضمن نطاق التردد، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلاً لراعي المؤتمر، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور جوزيف ج. موراي نائب رئيس الاتحاد العالمي للصم، وسعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة وعدد كبير من الخبراء والأكاديميين ورؤساء الجامعات من دولة الإمارات، والسعودية وسلطنة عمان والعراق والأردن ومصر، ومن السويد وهولندا وأمريكا وكندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.



تهدف الخدمات الإنسانية لأن يكون المؤتمر منصة علمية دولية يجتمع فيه الأشخاص الصم وضعاف السمع وأسرهم والعاملين معهم مع أصحاب القرار والخبراء والشركات المتخصصة، ويعملون فيه على تسليط الضوء على أبرز القضايا والمشكلات ويطرحون الحلول والمبادرات ويطلعون على أحدث الأبحاث العلمية التي من شأنها تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع من حقوقهم والعمل على تعزيز مفهوم ثنائية الثقافة / ثنائية اللغة، وزيادة فرص اندماجهم في مجتمعهم بشكل كامل غير منقوص، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى لها مختلف دول العالم.



يشارك في المؤتمر 31 باحثاً واختصاصياً وأكاديمياً ورؤساء جلسات ومتحدثون رئيسيون من دول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والأجنبية يقدمون علومهم وخبراتهم وتجاربهم في خمسة محاور تتناول التعليم وثقافة الصم والجوانب الصحية ومجالات العمل غير التقليدية ودور الأسرة كشريك أساسي، بالإضافة إلى 8 ورش عمل يتحدث فيها 11 من الخبراء أصحاب الخبرة والباع الطويل في المجال إلى جانب عدد من الأشخاص الصم وضعاف السمع.



أشارت سوسن جعفر من شركة نفط الهلال، إحدى الجهات الراعية للمؤتمر إلى عدة أسباب حفزت الشركة على رعايته من أهمها كونه ريادياً في موضوعه حول تسليط الضوء على الأشخاص الصم وأحدث التطورات المرتبطة بقضاياهم وقالت: "لقد كان لنا في شركة نفط الهلال شرف التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في عدة مجالات، حيث كنا نتابع نشاطاتها المتميزة في هذا المجال، ولمسنا ما حققته في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة طوال السنين الماضية".



وعن أهمية المؤتمر، أكدت سوسن جعفر أنها تكمن في تناوله لأبرز التطورات والإنجازات العلمية الحديثة حول تأهيل الأشخاص الصم وضعاف السمع والجمع بين الأطراف المعنية برعايتها في مجتمع الإمارات لتوسيع نطاق الوعي وتعميم الفائدة.



من جانبها، قالت الدكتورة أسماء الهلسة مديرة مستشفى ميدكير الشارقة، إحدى الجهات الراعية للمؤتمر: "إنه لمن دواعي الشرف في عام زايد أن تكون المستشفى جزءاً من عائلة الخدمات الإنسانية وتشارك في هذا المؤتمر العلمي، لأنها تسعى دائماً لتحمل مسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الإمارات وخاصةً الأشخاص الصم، حيث يبذل العاملون فيها قصارى جهدهم للتخفيف عنهم وتحسين جودة حياتهم وقد وجدت في هذا المؤتمر سبيلاً لتحقيق رؤيتها وطموحها".



وأوضحت أن التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مؤتمر 5% ضمن نطاق التردد هو الأول من نوعه بين الجانبين.