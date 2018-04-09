"الشارقة الصحية" توقع مذكرة تفاهم مع "زليخة للرعاية الصحية"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

وقعت هيئة الشارقة الصحية ومجموعة زليخة للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لسكان إمارة الشارقة، بدءاً من العناية الصحية الأولية ووصولاً إلى العناية الرباعية بأسعار مخفضة.

حضر حفل التوقيع سعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، والدكتورة زليخة داوود المؤسس والرئيس لمجموعة زليخة للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية عضو المجلس التنفيذي: "إن المذكرة ستغطي خدمات التأمين الصحي لكبار السن والمواطنين وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في إمارة الشارقة مع خصومات تصل إلى 25% على جميع خدمات العلاج التي توفرها المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمجموعة زليخة للرعاية الصحية".

وأضاف المحيان قائلاً: "تسعى هيئة الشارقة الصحية لتطوير القطاع الصحي في الإمارة بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، مؤكداً أن من الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو توثيق العلاقة مع القطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي".

واختتم رئيس هيئة الشارقة الصحية حديثه قائلاً: "خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك مبادرات عديدة وسلسلة من الاتفاقيات مع مختلف المستشفيات في القطاع الخاص التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في الإمارة الباسمة".