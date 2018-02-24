"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفي بقيم زايد في مبادراتها الاجتماعية عام 2018

الشارقة 24:



أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، خلال العام الجاري، والتي تحتفي بقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزامناً مع عام زايد والخطة الاستراتيجية المؤسسية للشركة للأعوام 2018-2020.



وأكد سعادة إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشركة، أن الشركة تسير دائماً في مبادراتها على خطى القيادة الرشيدة وقيمها الإنسانية في عمل الخير، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمع، وتعزيز الروح الوطنية، وتمكين شباب اليوم وقادة الغد، وهي الأمور التي ستركز عليها الشارقة لإدارة الأصول في عام زايد، عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع.



وأشار الحوطي إلى أن الشركة كانت سباقة في العام الماضي "عام الخير"، في تنفيذ العديد من المبادرات المستوحاة من القيم والمبادئ التي حث عليها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سواء من خلال البرامج التدريبية التي ركزت على غرس روح القيادة في نفوس المشاركين، أو الفعاليات الوطنية التي نمّت فيهم محبة الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وكذلك المبادرات المجتمعية ذات البعد الإنساني والخيري.



وشهد العام الماضي، تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الإطار، والتي شملت إطلاق "برنامج القيادة لتمكين وتنمية المواهب"، بالتعاون مع مركز القيادة الإبداعية، بهدف اكتشاف المواهب بين موظفي الشارقة لإدارة الأصول وتنميتها، وتطويرها مهنياً، إضافة إلى رعاية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، في نادي الشارقة للجولف والرماية، انطلاقاً من حرص الشركة على دعم الموهوبين في قطاعات الأعمال المختلفة وتبادل الأفكار معهم.



وحرصت شركة الشارقة لإدارة الأصول خلال 2017، على دعم العديد من المبادرات المجتمعية في عام الخير، ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، ومن بين هذه المبادرات تمكين السيدات العاملات في المنازل ورائدات الأعمال، من خلال منحهن مساحات لعرض منتجاتهن في سوق الجبيل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى رعاية ودعم الحملة الرمضانية السنوية لجمعية الشارقة الخيرية، والتي أقيمت تحت شعار "جود"، وهدفت إلى توفير الموارد اللازمة لتغطية مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.



وقامت الشركة أيضاً بدعم مبادرة "فوانيس تمكين الشارقة" التي تنظمها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ضمن حملتها الرمضانية "زكاتك.. نور وسرور"، حيث قامت بشراء مجموعة من الفوانيس الملونة المخصص ريعها لدعم الأيتام، وذلك نيابة عن موظفيها، مساهمة منها في أعمال الخير، وتعزيزاً للترابط بين مختلف أفراد المجتمع، وخصوصاً الأيتام وأفراد عائلاتهم، لتوفير احتياجاتهم المختلفة ورسم السعادة والفرح على وجوههم.



وحققت الشركة أمنيات 300 طفل لاجئ، في إطار حملة "عيدنا معاهم" التي أطلقتها مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس المؤسسة، لتحقيق أمنية 2000 طفل في المخيم الأردني الإماراتي، حيث قام وفد من الشركة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال خلال عيد الأضحى المبارك، مساهمة منها في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.



وتزامناً مع قيم زايد الخير، رعت شركة الشارقة لإدارة الأصول الملتقى السادس لخدمات كبار السن، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في يومي 24 و25 سبتمبر الماضي، بالجامعة القاسمية في الشارقة، تحت شعار "المدن المراعية للسن"، وتضمن 8 جلسات نقاشية حول مواضيع مرتبطة بخدمة ورعاية كبار السن.