عفاف المري تفتتح معرض الشارقة للعمل التطوعي الأول

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي: "جاء اختيار جامعة الشارقة لإقامة المعرض الأول من نوعه على مستوى الدولة، لما تتميز به الجامعة من مكانة مرموقة لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم سموه اللامحدود فإن "الجائزة" تخطوا خطوات مؤسسية ثابته لتسير في الاتجاه الذي رسمه لنا سمو حاكم الإمارة حفظه الله ورعاه".

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة عفاف المري رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الأولى الذي يستهدف طلاب وطالبات الجامعات وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتسهيل عملية الانضمام للأعمال التطوعية.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين من مختلف المؤسسات المشاركة في المعرض إلى جانب حضور مجلس أمناء الجائزة، وعدد من المسؤولين والمدراء بالمؤسسات الحومية والأهلية المشاركة في المعرض.

وأشارت رئيس مجلس أمناء الجائزة؛ إلى أن المعرض تم إطلاقه مع مستهل عام 2018، ليترجم أولى مبادرات "الجائزة" فيما يخص "عام زايد" الذي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله"، بأن عام 2018 "عام زايد"، وهناك المزيد من المبادرات التي ستطلقها الجائزة في هذا الصدد.

معرض توعوي

ومن جانبها، قالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذ للجائزة، أن معرض الشارقة للعمل التطوعي هو عبارة عن معرض توعوي سنوي تم إطلاقه بهدف التعريف بالفرص والأعمال والبرامج التطوعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية في الدولة، لافتةً إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأكدت المدير التنفيذ للجائزة، أن "الجائزة" تهدف من خلال هذا المعرض إلى تعريف الجمهور والمهتمين بالعمل التطوعي حول الفرص والبرامج التطوعية المتاحة، من أجل توفير فرص وساعات تطوعية لطلاب الجامعات والفرق التطوعية والمهتمين بالعمل التطوعي، فضلاً عن توفير متطوعين وداعمين للفرص والمبادرات التطوعية المطروحة سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى الدولة، كما يهدف المعرض إلى إطلاق فرص جديدة تشمل مختلف مجالات التطوع المختلفة.

كما يهتم المعرض بإبراز دور إمارة الشارقة الرائد في مجال العمل التطوعي ودعمه وترسيخ قيمه ومبادئه، وكذلك يعمل المعرض رفع مستوى التنافس بين المؤسسات في الابداع والابتكار بطرح فرص تطوعية والمساهمة في تنوعها.

وأفادت البلوشي، إلى أن المعرض يقيم أنشطته من خلال منصات تابعة للمؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية التي تعرض أعمالها لطرح وعرض الفرص التطوعية المتاحة لديهم، وكذلك يتم عرض المبادرات والمشاركات التطوعية التي تقدمها المؤسسات والفرق التطوعية، ومن خلاله يتم تسجيل المتطوعين الراغبين بالانضمام للبرامج التطوعية.

علماً أن 22 مؤسسة حكومية وأهلية وفرق تطوعية، وهي بلدية الشارقة، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، والشرطة المجتمعية "شرطة الشارقة"، ومؤسسة القرآن الكريم والسنة، وشؤون البلديات والزراعة، و هيئة كهرباء ومياه الشارقة، و دائرة الخدمات الاجتماعية، و جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية الإمارات للتطوع، وجمعية الإمارات للمتقاعدين، و دائرة الأوقاف، وجمعية الشارقة الخيرية، و هيئة الشارقة للمتاحف، ودائرة الشؤون الإسلامية، ومجلس الشارقة الرياضي، وجمعية المعلمين، وجامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وبرنامج سفراء مجلس الإمارات التطوعي وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.