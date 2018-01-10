69 نادياً من 17 دولة يتنافسون في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، في نسختها الرابعة التي تنطلق في الفترة ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن مشاركة 69 نادياً من 17 دولة عربية في منافسات الدورة، التي تعد الأكبر من حيث عدد المشاركة، سواء على مستوى اللاعبات أو الأندية أو الدول التي ستتنافس فيما بينها على مدى 11 يوماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء في القصباء، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة ندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام "اتصالات" الإمارات الشمالية، وعدد من رؤساء ومدراء المؤسسات الحكومية والرياضية في الدولة، وحشد من ممثلي وسائل الإعلام.

وللمرة الأولى منذ انطلاقتها في عام 2012، تشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة مشاركة 17 دولة من أصل 22 دولة عربية، لتشكل بذلك التمثيل العربي الأكبر في دورة رياضية إقليمية، حيث تشمل هذه الدول كلاً من: السعودية، والبحرين، ولبنان، والمغرب، واليمن، وفلسطين، وليبيا، والأردن، ومصر، والجزائر، والكويت، وعُمان، والسودان، والعراق، والصومال، وجيبوتي، إضافة إلى دولة الإمارات.

منافسات في تسع رياضات

وستتنافس الأندية النسوية العربية الـ 69 المشاركة في تسع رياضات هي: كرة السلة وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى في الألعاب الفردية والفروسية "قفز الحواجز"، ورياضة الكاراتيه التي تدخل للمرة الأولى في جدول المنافسات، ويتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً من حيث حجم المشاركة، وإبراز بطلات جديدات قادرات على رفع أعلام بلدانهن في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وتشارك ثلاثة أندية نسوية عربية في لعبة المبارزة، وسبعة في كل من لعبة كرة السلة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، فيما تشارك خمسة أندية نسوية عربية في كل من منافسات قفز الحواجز والرماية، وثمانية في مسابقات كرة الطاولة، ومن المقرر أن تشارك تسع أندية نسوية عربية في لعبة القوس والسهم، وستة في منافسات ألعاب القوى.

وتشارك السعودية بخمسة أندية في خمس ألعاب، كما تشارك دولة الإمارات في نفس الألعاب بثلاثة أندية في الألعاب التسعة، والبحرين والجزائر بثمانية أندية في ثمانية ألعاب، والأردن ومصر والصومال بأربعة أندية في أربع ألعاب، واليمن في ثلاث ألعاب بنادٍ واحد، وفلسطين بنادي واحد في منافستين، وليبيا وعمان بثلاثة أندية لثلاث ألعاب، والكويت في خمس ألعاب بنادي واحد، والعراق في ثلاثة ألعاب بناديين. وتشارك بقية الدول في لعبة واحدة وبنادٍ واحد، وهي السودان، وجيبوتي.

10 منشآت جديدة

تشهد الدورة المقبلة إضافة 10 منشآت رياضية جديدة لاحتضان المنافسات، حيث تستضيف صالتي الرياضية والرماية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مباريات وتدريبات كرة الطائرة، والرماية في مسابقة 10 متر بندقية ومسابقة 10 متر مسدس، فيما تستضيف صالة مدرسة المنار بالشارقة تدريبات كرة الطائرة فقط، وتتقاسم كل من صالتي الرياضة والرماية في المؤسسة، ونادي الشارقة الرياضي (فرع سمنان)، استضافة مباريات وتدريبات كرة السلة، في حين تستضيف جامعة الشارقة تدريبات كرة السلة فقط.

وتقام منافسات رياضة المبارزة في صالة سجايا فتيات الشارقة، بينما يستضيف نادي الثقة للمعاقين مباريات وتدريبات ألعاب القوى "القوس والسهم"، فيما يستضيف نادي الذيد الرياضي الثقافي، منافسات الرماية لمسابقة 25 متراً مسدس، أما بالنسبة لكرة الطاولة فتقام منافساتها في كليات التقنية العليا بالشارقة، ويستضيف نادي الشارقة للفروسية لعبة الفروسية "قفز حواجز"، وأخيراً يحتضن نادي الشارقة الرياضي "فرع الحزانة" منافسات الكاراتيه.

حفل الافتتاح وبرنامج الدورة

تنطلق الدورة بحفل الافتتاح الذي يحتضنه مسرح المجاز في الشارقة، عند الساعة السابعة مساءً في الثاني من فبراير المقبل، والذي سيجمع نخبة من كبار الشخصيات الرسمية الرياضية والدولية، من أبرزهم: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتوماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الألمانية، واللاعبة الروسية إينا ديريغلازوفا الحائزة على ذهبية المبارزة في أولمبياد ريو 2016.

ويشهد اليوم الثاني انطلاق منافسات كرة السلة، والمبارزة، والكاراتيه، بينما تنطلق منافسات كرة الطائرة، والرماية "المسدس 10م"، والدور التأهيلي للعبة القوس والسهم في اليوم الثالث من الدورة، أما مسابقات كرة الطاولة والرماية "البندقية 10م"، والفروسية "القفز الحواجز"، فتنطلق في الخامس من فبراير، في حين تقام منافسات ألعاب القوى في السابع من الشهر نفسه، ومسابقات الرماية 25 متراً مسدس في اليوم الثامن، بينما سيشهد اليوم الختامي للدورة إقامة نهائيات كرة السلة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 12 فبراير.

ريادة مستحقة للشارقة في تمكين المرأة

وخلال المؤتمر الصحفي قال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، في كلمته أمام الحضور: "نرفع أسمى آيات شكرنا وتقديرنا إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعمهما ورعايتها الكريمة التي مهّدت الطريق نحو توفير مناخ ملائم للمرأة لتمارس رياضاتها في بيئة تراعي خصوصيتها، وتطور من قدراتها وخبراتها في جميع المنافسات".

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: "بفضل هذه الرؤى الحكيمة تأسست في الشارقة العديد من المنشآت والمرافق المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية المتبعة في القطاع الرياضي، والتي أوجدت حالة متطورة ومتقدمة من الرعاية الرياضية لجميع السيدات، بما يسهم في تنمية قدراتهن ويضعهن في طليعة المنافسات للظفر بأرفع الألقاب".

وأكمل رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: "تأتي هذه النسخة كغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها وتدعمها إمارة الثقافة، منسجمة مع توجهات الشارقة التي عوّدتنا دوماً على احتضان الأحداث التي تصبّ في مصلحة تمكين وريادة المرأة، وتطوير قدراتها ومهاراتها، لتكون قادرة على شقّ طريقها وتحقيق أحلامها وطموحاتها بجدارة وثقة".

من ناحيته قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي "إن التكاتف والتعاون الذي أبدته المؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة بالشارقة، في دعمها لهذه الدورة إنما هو تجسيد لتوجيهات ومبادرات قياداتنا الرشيدة التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، والذي اعتبر النهوض بالمرأة والارتقاء بواقعها نهوض للمجتمع بأسره، وبالنظر إلى النتائج والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية، فإن الرهان عليها بات أكبر وأشمل لتمثيل دولة الإمارات، وتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي" يأتي تنظيم النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، انعكاساً لمجهودات، وخطط اعتمدت على رؤى حكيمة، فحق لإمارة الشارقة أن تفخر بها، لا سيما وأن هذه الدورة تشهد المشاركة الأضخم منذ انطلاقها، ما يعكس مدى الانتشار والنجاح الذي حققته على كافة الأصعدة التنظيمية والتحضيرية والترويجية، ما يشكل نجاحاً وإنجازاً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة خلال السنوات القليلة الماضية".

التميز في الارتقاء بواقع المرأة

بدورها أثنت سعادة ندى عسكر النقبي خلال كلمتها على الجهود التي بذلها أعضاء اللجان، والشركاء من المؤسسات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والإعلاميات، مشيدة بجهودهم في تغطية الفعاليات التي تشهدها إمارة الشارقة بمهنية عالية. وقالت: "نظمت الشارقة ثلاث دورات سابقة بصورة مميزة، أكسبت كوادرها مزيداً من الخبرات، وجعلت منها المكان الأمثل لتنظيم النسخة الرابعة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة، للارتقاء بواقع المرأة في مختلف المجالات والميادين".

وأضافت النقبي: "واصلنا النهج الذي اعتمدناه بالبناء على النجاحات والإنجازات التي نحققها، وكان لتوظيف النجاح للدورات السابقة التي تم تنظيمها الأثر الكبير في تعزيز وإرساء مزيد من التجارب الرائدة على صعيد الرياضة النسوية في دولة الإمارات، لا سيما أنها تأتي في سياق استكمال المسيرة الناجحة، التي ستعزز المشهد الرياضي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

وكشفت النقبي أن اللجنة العليا المنظمة وضعت عدداً من المحاور الرئيسية التي من شأنها الارتقاء بالدورة، اعتمدت خلالها ثلاث كؤوس يتم تسليمها إلى ثلاث فئات هي: كأس التفوق الرياضي، وكأس التميز الرياضي، وكأس اللعب النظيف، ولفتت إلى أن اللجنة راعت توجهات إمارة الشارقة الساعية إلى ترسيخ مكانتها كإمارة خضراء، من خلال إعلانها النسخة الرابعة دورةً صديقة للبيئة، بتقليص عدد المطبوعات، ونشر الكتيبات والمطبوعات في صيغ إلكترونية، والاعتماد على الأوراق المعاد تدويرها للحفاظ على البيئة.

وبشأن مراعاة الدورة لقوانين المنافسات الرياضية حول الفحوصات المخبرية للمنشطات، أكدت ندى النقبي أن اللجنة المنظمة اعتمدت من خلال لجنة الرقابة على المنشطات 45 عينة من داخل وخارج إطار المنافسات، مشيرة إلى اعتماد مختبر برشلونة في إسبانيا لفحص المنشطات، وهو أحد المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى اعتماد مختبر باريس بفرنسا كمختبر بديل، كما ستشارك اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات في الاجتماعات الفنية للألعاب.

اتصالات: الشارقة وجهة رائدة للرياضة النسوية

وقال سعادة عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام "اتصالات" الإمارات الشمالية، خلال إلقائه كلمة الشريك الحصري للنسخة الرابعة للدورة: "أتقدم من خلال هذا المنبر بعظيم شكرنا وامتناننا لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صابح السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيسة نادي سيدات الشارقة، على رؤاها النافذة وخطواتها المشهودة في مجال دعم المرأة العربية وتفعيل دورها في كافة الميادين، كما نفخر بفرصة المساهمة في الارتقاء بالرياضة النسائية وتطويرها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضة النسائية".

وأضاف تريم" تأتي شراكتنا ودعمنا لهذه الدورة من واقع إيماننا بدور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع، وباعتبار اتصالات جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، الذي جسد من خلال ترابطه ومبادئ المسؤولية المجتمعية تجاه المرأة، وخاصة الإماراتية، من خلال تقديم الدعم اللازم لها في مسيرتها الرياضية، من أجل تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تشمخ بعلم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية محلياً وعربياً ودولياً".

وأكمل "باتت إمارة الشارقة واحدة من أبرز الوجهات الرياضية التي تحتضن الفعاليات والأنشطة الرياضية، لا سيما تلك التي تتعلق بالرياضة النسوية، نظراً للتجارب السابقة والخبرات الواسعة التي تمتلكها الكوادر الإمارتية المؤهلة في هذا المجال، ويأتي تنظيم هذه النسخة من دورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات 2018، باعتباره حدثاً مهماً على صعيد رياضة المرأة لدولة الإمارات، والدول العربية المشاركة، سيما أنها تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الشارقة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي جعلت منها منصة حاضنة للرياضة النسوية، وداعمة في نفس الوقت لفتح المجال أمام المبدعات الرياضيات من مختلف الدول العربية المشاركة في المنافسات والفعاليات التي تقيمها الإمارة".

الشارقة للإعلام: نقل حي ومباشر للمنافسات

بدوره قال سعادة محمد حسن خلف: "إن مؤسسة الشارقة للإعلام أخذت على عاتقها مسؤولية مواكبة جميع الأحداث والفعاليات التي تقام على أرض الشارقة، لتكون نافذة لجميع المشاهدين على امتداد وجودهم، تطلعهم من خلال تغطية مهنية تقودها الطواقم الإعلامية العاملة لديها، بما يسهم في نقل صورة حضارية مشرقة تليق بواقع الإمارة للعالم بأسره".

وأضاف خلف: "نؤكّد على دورنا كشركاء إعلاميين في دعم الرياضة النسوية في الدولة والمنطقة العربية، حيث خصصنا في مؤسسة الشارقة للإعلام وعبر قناة الشارقة الفضائية، والشارقة الرياضية، تغطيات شاملة ومواكبة لجميع مجريات الدورة الرياضية، من خلال بث حي ومباشر، وكذلك عبر استديو تحليل رياضيّ من ميدان الحدث لمتابعة مجريات المنافسات".

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة عن إقامة المركز الإعلامي الرئيسي للدورة في فندق راديسون بلو، فيما تشمل التغطية الإعلامية أماكن إقامة الفرق المشاركة، واللجان الفنية، ولجان التحكيم، ولجان الدورة، والضيوف وكبار الشخصيات، في كل من فندق شيراتون الشارقة، وفندق سويس بيل، وفندق هوليدي إنترناشيونال البحيرة، ومنتجع ماربيلا "فيلا" الشارقة، وفندق كوبثرون، وفندق جولدن توليب، وفندق سنترو.

وفي ختام المؤتمر الصحفي ناقش أعضاء اللجنة المنظمة، والحضور، والمشاركين من الجهات الراعية، أهم الفعاليات المصاحبة للدورة المقبلة، كما استعرضوا أهم الإنجازات الرياضية التي حققتها إمارة الشارقة، وأبرزها نشر الثقافة الرياضية النسائية لدى المرأة، بهدف الخروج بتوصيات تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها من أكثر المناطق جذباً واحتضاناً للفعاليات والأحداث الرياضية وغيرها.

وكانت اللجنة المنظمة قد أقامت على هامش المؤتمر الصحفي فعالية رياضية مصغّرة تحاكي عدداً من الألعاب التي تستضيفها الدورة، شاركت فيها تسع لاعبات من المنتسبات إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في خطوة ترويجية فتحت المجال أمام الإعلاميين والجمهور للتعرّف بشكل مباشر على طبيعة المنافسات التي تخوضها اللاعبات في هذا الحدث الرياضي الأكبر من نوعه عربياً.