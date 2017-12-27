الدورة الثالثة من مهرجان المدام للتسوق تنطلق 4 يناير المقبل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان المدام للتسوق، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الوسطى، عن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي ستنظمه خلال الفترة من 4 إلى 12 يناير 2018، بمشاركة أكثر من 80 عارضاً ومحلاً تجارياً، و15 ركناً للمأكولات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته في فندق ريدسون بلو الشارقة، بحضور سالم معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسالم الميالة مدير بلدية المدام، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالشارقة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وفي بداية المؤتمر رحب سالم معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام بالحضور، وقال "تحظى المنطقة الوسطى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث باتت محط أنظار العديد من الفئات بسبب التطور العمراني المتسارع وحجم الاستثمارات التي تضخ فيها، وذلك يعود لموقعها الاستراتيجي وطبيعتها الخلابة، فضلاً عن نشاط الحركة السياحية في المنطقة التي توفر العديد من الإمكانيات لضمان بيئة استثمارية محفزة داعمة لقطاع الأعمال، كما أننا نعمل، ضمن منظومة واحدة لإنجاز مشاريعنا سواء كانت سياحية أم تجارية أو اجتماعية".

وأضاف "نحرص في المجلس البلدي وبلدية المدام على التعاون والشراكة مع المؤسسات، حيث وضعنا ضمن أولوياتنا الاستراتيجية دعم الفعاليات والأنشطة والمهرجانات التراثية والتسويقية والثقافية، بما يحقق رؤية الإمارة الباسمة، وتوجهات قيادتها الحكيمة، للمساهمة في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، ويأتي مهرجان المدام للتسوق ضمن خططنا السنوية الرائدة لإسعاد سكان المنطقة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، إضافة إلى إبراز عادات وتقاليد المنطقة".

وتقدم بن هويدن بالشكر إلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين على جهوده الواضحة ومساعيهم الحثيثة لإنجاح مهرجان المدام الثالث للتسوق، لافتاً إلى المهرجان يتضمن العديد من الأجنحة والزوايا، التي تشتمل على منتجات الأسر، ويعد المهرجان نافذة تطل من خلالها الأسر على الزوار، لتسويق منتجاتها، ما يسهم في توفير عوامل الاستقرار الاقتصادي والمادي لها، ويحفزها للعمل والمساهمة المجتمعية الفاعلة.

بدوره قال حسام الزعبي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان "يسعدنا أن نطلق مهرجان المدام للتسوق بنسخته الثالثة، بعد النجاح الكبير الذي حصده خلال المواسم الماضية، حيث أخذت بلدية منطقة المدام على عاتقها المسؤولية الاجتماعية، ووضعت ضمن أجندتها السنوية فعاليات مجتمعية مواكبة للتطورات الحاصلة على مستوى المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات الأفراد وكافة الشرائح المجتمعية، ونهدف من خلال هذا المهرجان إلى إبراز دور المنطقة في التعريف بالعادات الإماراتية المتوارثة وتراثها العريق، فضلاً عن تطوير الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة".

وبين "أن المهرجان استطاع استقطاب آلاف الزوار إليه في دوراته السابقة، وحقق جملة من أهدافها التي تكمن في تعريف الجمهور بثقافة المنطقة وإبراز أهم معالمها الحضارية والسياحية والتراثية، حيث نسعى في هذه النسخة تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتوفير أجواء عائلية لأبناء المنطقة، إذ أن المهرجان بات متنفساً للجميع، وتستطيع العائلة في هذا العام من خلاله أن تتسوق في أكثر من 80 محلاً تجارياً متنوعاً وأكثر من 15 ركناً للمأكولات، وكذلك قمنا بتوفير منطقة متكاملة للألعاب للأطفال ومسرح كبير لإقامة الفعاليات والأنشطة بشكل يومي".

وكشف الزعبي عن مفاجئة المهرجان في هذا العام، حيث ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بتكريم كل من يحمل اسم زايد من أبناء منطقة المدام، وذلك تكريماً لاسم زايد الخير، باني الدولة وقائد نهضتها، موجهاً شكره لجميع الداعميين للمهرجان، داعياً الجميع من أهالي المنطقة إلى زيارة المهرجان والتمتع بأوقات سعيدة من خلال العروض اليومية التي ستقام على مسرح الفعاليات.

بدورها قالت عفراء بو نواس الكتبي عضو اللجنة المنظمة "تنطلق أولى أيام مهرجان المدام للتسوق الثالث في الرابع من شهر يناير من عام زايد، عام البهجة والسرور ويفتح المهرجان أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة 4 مساء إلى الساعة 10 مساء، حيث تكمن جمالية المحلات المشاركة في تنوعها واختلاف منتجاتها، واحتوائها على عدة أقسام منه قسم الألعاب والملابس والأحذية والعطور والبخور والمأكولات الشرقية المتنوعة والشعبية والحلويات.

وأضاف "سيكون الجمهور والزوار على موعد يومي مع فعاليات متنوعة تتضمن فقرات لفرقة المزيود الحربية، ورقصات فلكورية متنوعة تقدمها الفرقة السورية، والفرقة اللبنانية والفرقة الإسبانية والتركية والمصرية والأردنية والفلسطينية وغيرها من الفرق، كما أن هناك عدد من البرامج الخاصة بالأطفال وركن لكبار السن، فضلاً عن أنه تم تخصيص شاشات عرض لعرض فعاليات المهرجان، وكذلك الترويج للمحال التجارية المشاركة، كما أن هناك مسابقات و جوائز متنوعة و مختلفة خلال هذه الأيام وسيتم السحب على سبيكة ذهب يومياً، بالإضافة إلى جائزة كبرى.

كما أن اللجنة قررت تسيير حافلات لنقل الزوار من وإلى المهرجان بالمجان، حيث سيتم تحديد أماكن لوقوف الحافلات وخط سيرها.

ودعت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر جميع الأفراد والعوائل لزيارة المهرجان الذي سيفتتح يومياً من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 ليلاً، حيث سيضم المهرجان أكثر من 80 محلاً تجارياً، و15 ركناً للمأكولات المتنوعة ومنطقة ألعاب أطفال ومسرح للفعاليات تقام عليه كل يوم العديد من الفقرات واستضافة الشخصيات والمشاهير والفرق الشعبية والعروض.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان المدام للتسوق يرعاه العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية والتي على رأسها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، و"اتصالات" ونادي المدام الثقافي الرياضي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، جريدة الخليج ومؤسسة الشارقة للإعلام والبداير سنتر وميغامول وكلركي للدعاية والإعلان، وصالون أجمل عيون للسيدات وقصر المملكة للشوكولا.