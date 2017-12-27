سالم الميالة: أكثر من 80 مشاركاً في مهرجان المدام للتسوق

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة سالم الميالة مدير بلدية المدام: "تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان المدام للتسوق، خلال الفترة من 4 إلى 12 يناير 2018، بمشاركة أكثر من 80 عارض ومحل تجاري، و15 مطعم للمأكولات، ويأتي تنظيم المهرجان ضمن خططنا السنوية الرائدة لإسعاد سكان المنطقة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، إضافة إلى إبراز عادات وتقاليد المنطقة".

وأضاف مدير بلدية المدام: "أن مهرجان المدام للتسوق يتضمن العديد من الأجنحة والزوايا، التي تشتمل على منتجات الأسر، ويعد المهرجان نافذة تطل من خلالها الأسر على الزوار، لتسويق منتجاتها، ما يسهم في توفير عوامل الاستقرار الاقتصادي والمادي لها، ويحفزها للعمل والمساهمة المجتمعية الفاعلة، ونهدف من خلال هذا المهرجان إلى إبراز دور المنطقة في التعريف بالعادات الإماراتية المتوارثة وتراثها العريق، فضلاً عن تطوير الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة".

وأكد الميالة: "أن الجمهور والزوار سيكونون على موعد يومي مع فعاليات متنوعة تتضمن فقرات لفرقة المزيود الحربية، ورقصات فلكورية متنوعة تقدمها الفرقة السورية والفرقة اللبنانية والفرقة الإسبانية والتركية والمصرية والأردنية والفلسطينية وغيرها من الفرق، كما أن هناك عدد من البرامج الخاصة بالأطفال وركن لكبار السن، فضلاً عن أنه تم تخصيص شاشات عرض لعرض فعاليات المهرجان، وكذلك الترويج للمحال التجارية المشاركة، كما أن هناك مسابقات و جوائز متنوعة و مختلفة خلال هذه الأيام وسيتم.