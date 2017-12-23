المغربي ياسين لشهب يتوّج بلقب "منشد الشارقة" بدورته العاشرة

الشارقة 24:

انتزع المنشد المغربي ياسين لشهب، لقب برنامج "منشد الشارقة" في دورته العاشرة، والذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام، وذلك بعد اختتام المنافسات النهائية بين ستّة مشاركين من عدة دول عربية، جمعت بينهم موهبة كبيرة في مجال الإنشاد، وقدموا أجمل إبداعاتهم في مسرح المجاز بالشارقة، مساء الجمعة.

وتوَّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المنشد المغربي باللقب الأغلى، بعد أداء قوّي قدّمه على مدار حلقات الموسم العاشر من البرنامج، بينما حلّ في المركز الثاني المنشد الأردني صالح الخلايلة، فيما حلّ ثالثاً المنشد المصري يوسف محمود.

واكتظ مسرح المجاز بجمهور البرنامج الذي دأب على مواكبة منافساته منذ البداية، مشكّلاً لوحات عربية طُرّزت بأعلام الدول المشاركة التي زيّنت مدرجات المسرح، وشهد البرنامج حضور كلّ من سعادة فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، إلى جانب عدد من مدراء ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.

وقال المنشد المغربي ياسين لشهب: "فتح لي منشد الشارقة طريق الحلم على أوسع أبوابه، وفوزي بهذا اللقب الغالي أعتبره إنجازاً كبيراً وشرفاً عالياً أهديه إلى بلادي المغرب وإلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى أهلي، كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كل ما يبذله من جهد ورعاية للفن والإبداع الأمر الذي أوصل إمارة الشارقة إلى مكانة تحتذى عربياً وعالمياً".

وتابع لشهب: "قادت مؤسسة الشارقة للإعلام من خلال برنامج منشد الشارقة وخلال عقد من الزمن الجهود الملحوظة للاعتناء بالفنون النبيلة والموهوبين على صعيد الإنشاد، ما جعل منها ومن قناة الشارقة الفضائية واحدة من المنابر الإعلامية المهمة على هذا الصعيد، وما نشهده اليوم هو ثمرة الجهود التي بذلتها على مدى أعوام طويلة، وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج الذي يعتبر قِبلة مهمة للمبدعين والموهوبين في المجال، وأتمنى كل التوفيق لزملائي في مسيرتهم المستقبلية".

من جانبه قال سعادة محمد حسن خلف: "شهدنا اليوم تتويج الأصوات المبدعة في مجال الإنشاد والتي استطاعت بموهبتها أن تحلّق في سماء الشارقة، وبذلك نكون قد أسدلنا الستار على الدورة العاشرة من البرنامج الذي استطاع، وخلال عقد من الزمن، أن يترجم رسالة مؤسسة الشارقة للإعلام التي استقيناها من رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعونا دوماً إلى إتاحة المجال وتوفير كل ما يلزم من أجل رعاية ودعم جميع المبدعين الذين يحملون في داخلهم شعلة الفنّ النبيل ليتسنى لهم إيصال موهبتهم وإبداعاتهم للعالم أجمع".

وإلى جانب المتوجين بالمراكز الثلاثة الأولى، شهدت السهرة الختامية مشاركة كلّ من المنشدين حامد الحبشي من اليمن، ووليد علاء الدين من لبنان، وعبد الفتاح جحيدر من ليبيا، الذين قدّموا خلال منافسات البرنامج أجمل ما لديهم من إبداعات دلّت على مواهب وطاقات صوتية كبيرة، فكل واحد منهم مثّل بلاده خير تمثيل عبر أداء وحضور لافت لاقى استحساناً وثناءً كبيراً من لجنة التحكيم التي قادها الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، والمنشدان الإماراتيان أسامة صافي وأحمد بوخاطر.

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بحضور سعادة محمد حسن خلف، الرعاة الرئيسيين والفرعيين للبرنامج، وهم شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والمركز الميكانيكي للخليج العربي "AGMC" الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة BMW في دبي، والشارقة، والإمارات الشمالية، وفندق شيراتون الشارقة، ومسرح المجاز.

وكانت 155 دولة قد صوتت للمشاركين خلال منافسات الموسم العاشر، بينما وصلت الإحصاءات الخاصة بمشاهدة قناة البرنامج عبر البث الرقمي إلى 763 ألف مشاهدة تصدرتها كل من فرنسا، وهولندا، وفلسطين، وفي ذات السياق بث برنامج "منشد الشارقة" من كل من المغرب، والأردن، ومصر، ولبنان، تجمعات الجماهير المتابعين للسهرة الختامية.

واستضافت السهرة الختامية الفنان العالمي ماهر زين، الذي يعتبر أحد أكثر الأصوات الإنشادية شهرة على الصعيدين العربي والعالمي، والذي كان قد أصدر ثلاثة ألبومات هي "الحمدلله" (2009)، و"سامحني" (2012)، و"واحد" (2016) - باللغتين العربية والتركية، كما عمل في نيويورك مع المنتج الشهير RedOne.