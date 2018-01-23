سيؤول ترفض انتقادات تصف الألعاب الأولمبية الشتوية بأولمبياد بيونغ يانغ

الشارقة 24 – رويترز:



رفض القصر الرئاسي في سيؤول انتقادات، اليوم الثلاثاء، بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم ستكون "أولمبياد بيونغ يانغ"، قائلاً: "إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية".

وينتقد بعض ساسة المعارضة والمجتمع المحافظ في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في مدينة بيونجتشانج الكورية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك سو هيون، في مؤتمر صحافي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد.. لا نفهم السبب في وصف أولمبياد بيوتجتشانج بالوصف القديم (أولمبياد بيونغ يانغ)".

ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجاً عند محطة القطارات الرئيسية في سيؤول، أمس الإثنين، والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونج أون" في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.