"مكافحة السل" عالمياً تراوح مكانها وطفل دون الخامسة يموت كل دقيقتين

الشارقة 24 – أ ف ب:

تراوح جهود مكافحة انتشار السلّ مكانها، مع تسجيل 219 مليون إصابة بهذا المرض في 2017، أي أكثر بمليونين من العام السابق، بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية الاثنين.

وأكد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة أن المنظمة لا تسير في المسار الصحيح، لبلوغ هدفين، هما احتواء انتشار المرض، وخفض الوفيات الناجمة عنه بنسبة 40 % بالمقارنة مع مستويات العام 2015.

ولفت إلى أن بعض البلدان التي هي من الأكثر تأثراً بالمرض شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات من جهة، في حين تبقى مستويات الاستثمار في جهود مكافحة المرض دون المطلوب من جهة أخرى.

وسجّلت 91 % من الحالات الجديدة سنة 2017 والمقدّرة بـ 219 مليوناً في أفريقيا، وخصوصاً في نيجيريا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

ويتسبب السلّ الذي تنتقل عدواه عبر بعوض موبوء، بأكثر من 435 ألف حالة وفاة كلّ سنة، أغلبيتها تسجّل في أفريقيا، وهو من أبرز أسباب الوفيات في العالم.

وشدّد تيدروس على أن رؤية طفل دون الخامسة يموت كلّ دقيقتين من هذا المرض، الممكن تجنّبه والقابل للعلاج أمر غير مقبول.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقريرها أنه صحيح أن التمويل بقي ثابتاً نسبياً منذ العام 2010، لكن الاستثمارات التي أقرّت في العام 2017 لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب.

وقد بلغت الاستثمارات في مجال البحث 588 مليون دولار في 2016 وهي لم تغط سوى 85 % من الحاجات.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن اشتداد مقاومة الطفيليات للأدوية المضادة للسلّ، ومقاومة البعوض لمبيدات الحشرات يهدّد التقدّم الحاصل.