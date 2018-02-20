"التثقيف الصحي" بالشارقة توعي بأنماط الحياة السليمة

الشارقة 24:



نجحت إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال العام الماضي، في تعزيز جهود الإمارة بالتوعية الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية، وممارسات العادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم، بما يرسم السعادة على وجوههم، ويدعم جهود الإمارة في أن تكون المدينة الصحية الأولى في المنطقة والعالم.

وأكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ورعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أتاحت للإدارة وللجمعيات الداعمة للصحة تحقيق الكثير من الإنجازات الرامية إلى تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.

وشكرت سيف جميع الجهات الشريكة والداعمة والراعية، والكوادر البشرية في إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة، والمتطوعين والمتطوعات، على الجهود التي بذلوها طوال العام الماضي لتوفير المعلومات وتقديم الفحوصات والاستشارات، بما أسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن العام الجاري، عام زايد، سيشهد تنظيم العديد من المبادرات النوعية في هذا المجال.

وقد انضمت إدارة التثقيف الصحي خلال العام الماضي إلى الفرق التنفيذية التابعة لمجلس الوزراء لتحقيق مستهدفات "الأجندة الوطنية للإمارات" لعام 2021، وتحديداً إلى الفريق الفرعي لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين ضمن الفريق التنفيذي لمؤشرات أنماط الحياة الصحية. كما حظيت بتكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" لتوقيعها على التعهد والالتزام بدعم مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة خلال العامين المقبلين.



واعتمدت الإدارة وثيقة الخطة الاستراتيجية الجديدة والتي تضمنت تحديث الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للإدارة، ومؤشرات قياس الأداء، واعتماد الهيكل التنظيمي. ونفذت الإدارة خلال العام الماضي استطلاعي رأي، تناول الأول قياس الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وشمل 787 مشاركاً من موظفي المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع، فيما ركز الثاني على تأثير التكنولوجيا على الصحة، وشارك فيه 1000 شخص. كما قدمت الإدارة 54 محاضرة وورشة عمل توعوية، حضرها 2625 شخصاً، إضافة إلى 29 جلسة استشارية حول التغذية الصحية استفاد منها 954 شخصاً.



وأطلقت الإدارة الدورة الرابعة من حملة "صحة وسياحة" التي عززت ممارسة رياضة المشي وروجت للمواقع السياحية في الشارقة، إضافة إلى حملة "لحظة... نحو حياة صحية"، لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الاستخدام المفرط للأجهزة التكنولوجية وتأثيراتها السلبية على صحتهم، وتضمنت الحملة ندوة تثقيفية بمشاركة خمسة أطباء وأكاديميين، وبحضور أكثر من 100 شخص من مختلف الفئات العمرية.



الجمعيات الداعمة للصحة... توعية ووقاية



شهد العام الماضي الكثير من الإنجازات للجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث احتفلت جمعية أصدقاء السكري باليوم العالمي للسكري بتنظيم مبادرة الدائرة الزرقاء التي تضمنت توعية أكثر من 300 سيدة بأهمية الوقاية من السكري بشكل عام وسكري الحمل بشكل خاص إضافة إلى تقديم التوعية والفحوصات إلى حوالي 1025 شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات. كما أطلقت الجمعية حملة "سكر حلو مر" التي نجحت في توعية طلبة 15 مدرسة حكومية بكيفية الوقاية من السكري، وأجرت فحوصات سكر الدم لنحو 400 طالب وطالبة. ونجحت أيضاً في توعية وفحص أكثر من 5000 شخص حول السكري من خلال مبادرة "وقاية وتعايش".



وقدمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى خلال العام الماضي أجهزة غسيل للكلى بقيمة 300 ألف درهم لعدد من المستشفيات الحكومية بالشارقة، وتبرعت بمبلغ 50 ألف درهم لعلاج مرضى الكلى في مستشفى القاسمي، كما زار أعضاء الجمعية قسم غسيل الكلى في كل من مستشفى الكويت والقاسمي للاطمئنان على المرضى. وأقامت الجمعية 73 منصة توعوية في العديد من الفعاليات العامة بإمارة الشارقة، قدمت خلالها خدمة فحص ضغط الدم لـ1943 شخصاً.



وأقامت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في عام 2017 أكبر ماراثون رياضي على مستوى إمارة الشارقة بمشاركة أكثر من 3500 مشارك ومشاركة بما في ذلك المتقاعدين، وهي فئة جديدة تم استحداثها في الماراثون لأول مرة، ونظمت الجمعية سبع بطولات رياضية بين الفرق في عدد من الأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية والوسطى، كما أطلقت أول مسابقة إلكترونية توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي.



وعززت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية مسيرة نجاحاتها في العام الماضي، بفوزها بالمركز الأول لجائزة الشارقة للعمل التطوعي عن فئة أفضل مؤسسة أهلية صانعة للفرص التطوعية، وذلك في الدورة الرابعة عشرة لعام 2016. وواصلت الجمعية تنفيذ برنامج "إعداد مرشدات الرضاعة الطبيعية"، الذي بلغ عدد خريجاته مع نهاية العام الماضي 205 خريجات، كما كرمت 40 من الأمهات اللواتي أرضعن أطفالهن عامين كاملين خلال حفل التكريم الثاني للأم المرضعة "شكراً أمي"، ونجحت في تثقيف نحو 2000 أم حول الممارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية ضمن احتفالها بأسبوع الرضاعة الطبيعية في أغسطس الماضي، وشاركت الجمعية في معرض جيتكس 2017، حيث عرضت تطبيقها الذكي، وتوجت إنجازات العام الماضي بعقد الاجتماع المبدئي لمناقشة تأسيس الشبكة الإماراتية للرضاعة الطبيعية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.