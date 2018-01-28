"الصحة" تطلق حزمة خدمات مبتكرة في "المؤتمر العربي" 2018

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، الذي تنطلق فعالياته، الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر إلى 1 فبراير، بحزمة خدمات صحية مبتكرة وأحدث التقنيات الطبية التي ترتكز إلى رؤية مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وإطلاق مشاريع تعتبر الأولى على مستوى العالم.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، تجسد توجهات القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل والتركيز على الرعاية الصحية الذكية، وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد، وتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة وفق رؤية مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبرنامج الوطني لعلوم الفضاء.

وأوضح سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن منصة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي لهذا العام ستعرض حزمة خدمات صحية مبتكرة، وتقنيات طبية تستبق المستقبل في مجال الرعاية الصحية وترتكز إلى استراتيجية الإمارات لعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتتضمن إطلاق مشاريع تعتبر الأولى على مستوى العالم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصور مستقبلي قد يكون النواة لمستشفى الإمارات الفضائي لتقديم العلاج لرائد الفضاء باستخدام تكنولوجيا النانو، وتقديم حلول علاجية للأمراض المزمنة ومواكبة أحدث تطورات الطب الشخصي لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية، والتطبيب عن بعد.