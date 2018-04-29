مذكرة تفاهم بين أشغال الشارقة و"الإمارات للأبنية الخضراء"

الشارقة 24:

وقعت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال البيئة المستدامة والأبنية الخضراء.

ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، وسعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، خلال زيارة وفد من أعضاء المجلس للدائرة.

وقال السويدي: يأتي توقيع المذكرة امتداداً للتعاون الوثيق الذي يجمعنا مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في مجال غرس وتأصيل مفاهيم الاستدامة، وبما يدعم استراتيجية الدائرة بتطبيق كافة اشتراطات المباني الخضراء، إلى جانب وضع معايير محدد للمباني الخضراء التي تعد إحدى أهم بنود خطتنا الاستراتيجية، كما أن "مجلس الإمارات" مؤسسة مهنية رائدة تشارك بقوة في تعزيز مواصفات الأبنية الخضراء وتطبيقاتها.

وتنص مذكرة التفاهم على توثيق أواصر التعاون المشترك لدفع مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من خلال تنظيم ورش العمل، والنشاطات التطوعية والدعم التقني للطلاب وتسليط الضوء على التميز في تصميم المباني الخضراء، وإيجاد الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة والبيئة المستدامة، واستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس دائرة الأشغال العامة: أصبحت الاستدامة هدفاً محورياً وباتت تستحوذ على اهتمام عالمي، كونها بشكل شامل تُعنى بالتنمية الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، وهذا ما نصبو إلى تحقيقه بشكل يجسد توجهات قيادتنا الرشيدة.

من جهته، قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": يعد تطوير منهج متكامل وطموح لتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الأهداف الاستراتيجية بالنسبة لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وعلى المستوى الوطني، فإننا نحرص على أن تشكل جميع أعمالنا روافد حقيقية لأهداف رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050، وتبرز من هذا المنطلق ضرورة العمل على توسعة نطاق ممارسات الاستدامة لتصبح أكثر شمولية، مما يسلط الضوء على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة، ولا سيما في هذه المرحلة التي تشهد فيها الإمارة نمواً متسارعاً، وتقدم لنا الاتفاقية منصة للتعاون ومشاركة أفضل الممارسات والابتكارات لترسيخ مفاهيم البيئات العمرانية المستدامة في الشارقة، والدولة بشكل عام.