مهرجان المسرح العربي يحتفي بـ 25 فناناً مصرياً

الشارقة 24 - رويترز:

قبل ساعات من إطلاق دورته الـ 11 في القاهرة، كرم مهرجان المسرح العربي 25 شخصية من الوسط الفني بالمسرح المصري، الثلاثاء.

وضمت قائمة المكرمين من الممثلين سميحة أيوب، وأشرف عبد الغفور، وسميرة عبد العزيز، وعزت العلايلي، ورشوان توفيق، وجلال الشرقاوي، ومحمود الحديني، وسهير المرشدي، وسناء شافع، والمخرج سمير العصفوري، والمخرج فهمي الخولي، والناقدة هدى وصفي، ومصممة الأزياء نعيمة عجمي، وأستاذة الإلقاء نجاة علي، والأكاديمي كمال عيد، والأكاديمي نبيل منيب.

وذكر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، في كلمة بحفل التكريم، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، أنه لموقف حرج أن تقف أمام القامات المسرحية المصرية العربية العظيمة، فعظمتها من عظمة نهر النيل، رووا عطش معارفنا بإبداعهم، وعطائهم عبر سنين طويلة.

وأضاف أنه لفخر، وشرف عظيم أن تحتفي هذه الدورة بهم، ليستمد المسرح العربي منهم طاقة إيجابية في الأيام القادمة، ولتظل ساحة الفن قادرة على أن تأدية رسالته المقدسة.

وتنظم الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، مهرجان المسرح العربي كل عام في مدينة عربية مختلفة.

وأشار المخرج والممثل سمير العصفوري، إلى أن التكريم يطبطب على جراح جيل الأساتذة المعلمون، الذين زرعوا معاهد الفنون المسرحية في كل القطر العربي، فالمسرح أبو الفنون، هو المعلم الحقيقي للتمثيل المسرحي، في أي مكان، وعلى أي شاشة.

ويتسلم المكرمون دروع وشهادات التكريم، يوم الخميس القادم، في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي بدار الأوبرا المصرية.