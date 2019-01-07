"الشارقة 24" يرصد أهم أحداث الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي (إنفوجرافيك)

الشارقة 24 – محمود سليم:

يرصد "الشارقة 24" أهم فعاليات وأحداث الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، الذي ينطلق الخميس المقبل من القاهرة، حيث يستضيف المهرجان 400 مسرحي عربي يفدون إلى مصر ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى 250 فناناً مصرياً يشاركون في عروض مصر الـ 14 التي تشارك في مسارات المهرجان الثلاثة.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر خلال الفترة من 10 حتى 16 يناير الجاري، مؤسسات دولية من الصين وفرنسا وألمانيا واليابان، ومؤسسات أكاديمية فنية عربية، وهي أكاديمية الفنون بالشارقة، وأكاديمية الفنون في القاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس، والمعهد العالي للفن المسرحي في المغرب.

ويضم المهرجان 27 عرضاً مسرحياً في ثلاثة مسارات في القاهرة ومدن أخرى، و8 مسرحيات تتنافس في المرحلة النهائية من النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسيتم عقد 8 ندوات نقدية لمسرحيات المسار الثاني "مسار الجائزة".

وتنظم إدارة المهرجان 28 مؤتمراً صحافياً خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى تكريم 7 من الفائزين في مساري مسابقة التأليف، ووجود 11 إصداراً خاصاً عن المسرح المصري، وتنظيم 6 ورش تدريبية يشرف عليها مدربون من أنحاء العالم.